豆包錯認雞脾菇︱網民無視警告照食險送命 抖音副總裁：AI僅供參考

針對「豆包 AI 誤判蘑菇導致用戶中毒」一事，抖音集團副總裁李亮於6月5日在社交平台上發文回應，表示團隊已聯繫上當事人。他強調，AI 目前仍處於發展階段，其回答「僅供參考」，涉及人身安全時務必多方求證，以免造成無法挽回的傷害。

系統已提醒劇毒警告

李亮表示，根據AI當時的反饋，豆包拍照識別到用戶在小區摘到的蘑菇時，識別為「雞腿菇」。同時，豆包AI給該用戶的回復中明確提示「極容易和劇毒的大青褶傘混淆，誤食會引發嚴重的胃腸炎癥狀」，「如果這幾朵蘑菇是野外採摘的，強烈建議不要食用」，並表示「野生蘑菇的辨別風險極高，僅憑圖片無法100%排除有毒相似種的可能」等。

抖音副總裁發文回應。抖音集團李亮@微博

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他指出，AI目前還在發展階段，豆包也不斷提升辨識準確性，涉及類似人身安全的問題，AI的回答僅供參考，請務必多方諮詢求證，以免造成傷害。另外，李亮也提醒大家，社區裡摘到的蘑菇或其他果類，即使它們本身無毒，也可能有農藥等其他情況，也強烈不建議大家食用。

專業學者也會看走眼

李亮進一步補充，別說是AI軟體，就連專業學者到了自己不熟悉的生態區也有看走眼的時候。而且許多毒蘑菇的毒性堪比「百草枯」（一種劇毒除草劑），一旦誤食，恐怕連搶救的機會都沒有。

日前，一名內地網友使用豆包辨識在社區摘到的蘑菇，豆包反饋應為「雞腿菇」，但加上明確提示，提醒用戶這蘑菇與劇毒「大青褶傘」相似度高，以 AI 辨識風險極大，誤食恐引發嚴重腸胃中毒，切勿在野外採食。

然而，該網民仍「頭鐵」堅信豆包的辨識結果，盲目食用後導致急性腎衰竭，險些送命。這起驚險事件在網上曝光後，隨即引發網民廣泛熱議。

