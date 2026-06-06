血癌病人未簽同意書 海南實習醫生擅替剝牙致流血不止身亡

海南海口市一名見習醫生，被指在未有正式執照時，在一名患有血癌的最病人未簽手術同意書下，替對方拔牙，最終病人不治。當地法院近日審結案件。

《揚子晚報》報道，海口市龍華區法院指，黃某城系某口腔門診部實習醫生，未取得《醫師資格證書》《醫師執業證書》。



事發於2024年4月，黃某城在病人劉某某未簽署手術知情同意書的情況下，擅自為其拆除牙套並實施拔牙操作。術後病人出血不止，後因自身所患急性早幼粒性細胞白血病等嚴重基礎疾病，並發多臟器功能衰竭，經搶救無效死亡。

拔牙後病人流血不止

法院經審理認為，被告人黃某城未取得醫生執業資格非法行醫，事實清楚，證據確實、充分，其行為已構成非法行醫罪。根據海南醫學院第二附屬醫院出具的死亡記錄，病人生前同時患有急性早幼粒細胞白血病（M3型）、高血壓3級（極高危）、2型糖尿病等多種嚴重器質性疾病。



其死亡的根本原因在於自身嚴重疾病的自然進展及並發症，黃某城的擅自拔牙行為雖為患者出血及病情惡化的誘發因素，但並非造成死亡的直接、主要原因。本案適用非法行醫罪「情節嚴重」的規定，在三年以下有期徒刑幅度內量刑，符合罪責刑相適應原則。

家屬獲賠償37萬元

案件審理期間，承辦法官多次與被害人家屬、被告人黃某城及其所在門診部進行溝通，經過多輪調解，最終促成各方達成和解協議：被告人黃某城賠償被害人家屬20萬元（人民幣‧下同），其所在口腔門診部賠償17萬元，合計37萬元。被害人家屬對黃某城的行為表示諒解，並出具諒解書。法院判處其有期徒刑一年六個月，緩刑二年，並處罰金人民幣二萬元。