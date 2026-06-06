電梯變廁所︱外賣員一手提餐一手脫褲 40秒「就地解決」︱有片

日前，在湖南常德，一名外賣員在送餐途中，竟在電梯內一邊手提外賣、一邊脫褲子「就地解決」。他辦完「大事」後，若無其事地走出電梯繼續送餐。而他整個行徑亦被閉路電視全程直擊，畫面曝光後隨即引發全網轟動。

業主群組「炸開了鍋」

據公共閉路電視畫面顯示，事發於6月1日下午2時許，一名外賣員前往湖南常德「保利時代」社區送餐。在電梯上樓期間，他竟當場蹲下，一手提著客人的外賣，另一手迅速脫褲原地排便。整個過程持續約40秒，在電梯抵達33樓後，他才不慌不忙地提起褲子，步出電梯繼續送餐。

外賣員在電梯裡排便。時速新聞

據悉，此事是有屋主查看公共閉路電視才意外揭發，而畫面流出後更令業主群組徹底「炸開了鍋」。

物管報警 徹底清洗消毒

屋苑物業管理公司也在6月3日證實此事，並已報警處理，清潔人員亦已對涉事電梯進行徹底消毒。物管承諾未來會加強檢查外賣員並增加保安巡邏，嚴防類似事件再次發生；當地派出所則回應指案件目前仍在調查中。

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網民同情：平台機制逼人

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此事引起網友熱烈討論，許多人對其衛生習慣感到震驚與噁心：「對著閉路電視也能拉出來？」、「看完不想叫外賣了」、「震驚他排便的速度」。

不過，也有部分網民替外賣員的處境感到無奈，認為外賣平台機制逼人：「肯定是肚子不舒服，一時間找不到廁所，又著急送外賣」、「人有三急，可能實在憋不住了」、「他們沒有固定廁所，上廁所都不方便，也挺難的」。