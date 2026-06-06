俞浩微博遭禁言 曾稱「不喜歡追覓的都是loser」

內地智能家電企業「追覓科技」創始人兼CEO俞浩的微博帳號昨日遭禁言，此前他曾稱「不喜歡追覓的人都是loser（失敗者）」等出格言論。另有消息指，長三角某市轄區已啟動摸排工作，統計當地企業與追覓科技的合作情況。

昨日，俞浩個人微博帳號頁面顯示「因違反相關法律法規，該使用者目前處於禁言狀態」。該帳號坐擁62.8萬粉絲，現已4天未發布新內容，但俞浩的抖音、視頻號、B站平台仍正常運作。

俞浩近期多次因言論高調及公司大規模跨界擴張引發關注。除「不喜歡追覓的都是Loser」的爭議發言外，他此前曾說「打造首個百萬億美金公司生態」「5年內成為世界首富」等。5月21日凌晨，俞浩發布致歉視頻，稱「腦子抽掉了」「說了那麼多出格的話，任何一條拿出來在別的公司都是巨大的公關災難，但追覓對我有很多寬容，非常抱歉」。

俞浩現年39歲，江蘇南通人，畢業於清華大學航天航空學院，他曾開發出內地最早的四旋翼無人機。2017年他成立追覓科技，除主營業務掃地機器人外，近年來不斷擴展大家電、無人機、手機等新業務，還官宣造車。

內媒第一財經昨引述消息人士稱，長三角某市轄區正要求統計轄區內企業與追覓科技開展合作情況，包括但不限於合作項目、總體規模、資金投入、財政及國資投入情況、經營現狀等。該人士表示，摸排系市里統一部署，其所在區域初排下來無相關情況。