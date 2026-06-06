美邀黃仁勳出席聽證了解對華業務 分析：其表態將成重要風向標

美國加大施壓AI晶片輸華！美國參議院點名邀請晶片巨頭輝達CEO黃仁勳下周四（11日）出席聽證會，就輝達在華業務布局、美國出口管制政策執行及AI晶片銷售等問題作證。分析人士指，若黃仁勳出席，其表態或將成為影響美國半導體政策的重要風向標。此外，美國商務部收緊監管，封堵中企經境外子公司採購輝達晶片的漏洞，中方回應稱，堅決反對美方歧視性管制措施。

美媒消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，民主黨參議員伊莉莎白．沃倫正式邀請黃仁勳於6月11日出席參議院銀行委員會聽證會。根據要求，黃仁勳需於下周一（8日）前回覆參加意向。

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中方：堅決反對歧視性措施

沃倫受訪時稱，她擔心美企只顧銷售技術獲利，卻令美國長期安全削弱。她認為，受爭議的輸華晶片不只是一般AI企業所需的晶片，「在中國，這些晶片實際上被用於軍事用途」。

輝達晶片是全球多數先進AI模型、大型數據中心的核心算力支撐。但其市場主導地位，卻引發部分美國國會議員及國安官員關注。他們憂心中企或將藉由美國先進晶片加速軍事現代化、情報分析與監控系統發展，逐步消解美國戰略優勢。事實上，自前總統拜登執政以來，美國政府持續採取措施，限制先進晶片輸華。

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面對不斷升級的出口管制，輝達多次公開表態警示，過度限制出口可能削弱美國科技產業競爭力，促使中國客戶轉向本土或其他國家供應商。美企若失去中國市場收入後，可能削弱未來研發能力與技術領先優勢。上月13日至15日，美國總統特朗普訪問中國，黃仁勳隨行，中美雙方就AI發展等議題進行討論。

分析人士研判，黃仁勳若出席聽證會，將直面國會議員有關「輝達如何平衡商業利益與國家安全風險」的質詢，這將是近年來美國國會首次有機會公開檢視輝達對中國市場的完整策略，其表態或將成為影響美國半導體政策的重要風向標。

此外，美國商務部下屬工業和安全局5月31日發出聲明，所有企業出口先進晶片時，無論目的地是哪里，只要交易公司總部或最終控股公司在中國等受管控國家，就必須申請許可。此舉封堵了中國企業通過在新加坡等國設立子公司方式，繞開禁令購買先進晶片的「監管漏洞」。

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中國商務部新聞發言人何詠前對此表示，中方一貫反對美方不斷以國家安全為由濫用出口管制，嚴重損害中國企業正當權益，敦促美方盡快糾正錯誤做法，停止對華歧視性措施。

分析人士研判，黃仁勳若出席聽證會，將直面國會議員有關「輝達如何平衡商業利益與國家安全風險」的質詢。



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