Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

重慶理工副教授涉持刀刺死副校長 疑涉升職評審積怨

即時中國
更新時間：22:14 2026-06-05 HKT
發佈時間：22:13 2026-06-05 HKT

重慶理工大學發生一宗駭人命案。該校一名58歲男副教授，疑因職稱評審及人事糾紛積怨，於清晨時分持刀伏擊並刺殺60歲的副校長，導致對方傷重不治。當地警方證實，疑兇已被刑事拘留，初步指事件源於「同事之間矛盾糾紛」。

清晨伏擊行兇後大喊「為民除害」

綜合內地傳媒及網傳消息，事發於清晨約6時，地點為重慶市巴南區一住宅屋苑。據悉，死者為重慶理工大學黨委常委兼副校長廖林清，而疑兇則是該校電氣與電子工程學院的汪姓副教授。網傳影片顯示，汪某行兇後滿手鮮血留在現場，情緒激動地高呼「替天行道、為民除害」，更指控死者「把好多學生整得患上抑鬱症」；旁邊一名疑似其家屬的女子則崩潰痛哭，稱丈夫長期受人欺負。

相關新聞：柳州爆4死1傷刑事案 傳涉鄰居爭菜地變尋仇

雖然警方通報僅以「同事糾紛」概括案情，但事件在內地社交媒體引發熱議。多名知情網民透露，汪某疑因長期無法晉升正教授職稱，並在校內考核及資源分配中感到被針對，認為廖林清是主要阻力。有傳言指汪某原定於下月退休，疑因長期受壓心生不忿，最終趁廖出門上班之際狠下毒手。

重慶市公安局巴南區分局通報確認，58歲疑犯汪某已被刑事拘留，案件正作進一步偵辦。目前重慶理工大學官方對事件保持低調，尚未發表正式回應。警方呼籲公眾在調查結果公布前，切勿輕信或傳播未經證實的謠言。
 

最Hit
陳啟泰驚爆疑轉行做港鐵職員  穿整齊制服月台舉牌嚇窒市民  網民：上車要用錦囊？
陳啟泰驚爆疑轉行做港鐵職員  穿整齊制服月台舉牌嚇窒市民  網民：上車要用錦囊？
影視圈
5小時前
直擊灣仔京東MALL香港首店！3萬呎旗艦店6.18開幕 必睇9大亮點 全店免費試用再買 新張優惠送平板/電飯煲
直擊灣仔京東MALL香港首店！3萬呎旗艦店6.18開幕 必睇9大亮點 全店免費試用再買 新張優惠送平板/電飯煲
生活百科
4小時前
九巴校服女遇非禮 遭後座背心大叔狼手掂胸 65歲男港珠澳口岸被捕｜有片
01:01
九巴校服女遇非禮 遭後座背心大叔狼手掂胸 65歲男港珠澳口岸被捕｜有片
突發
1小時前
屯門客貨車捱泥頭車猛撼 司機困廢鐵重創送院亡
00:47
屯門客貨車捱泥頭車猛撼 34歲司機困廢鐵重創送院亡
突發
3小時前
00:34
黑幫勝和前「坐館」疑欠下過百萬街數 上水街頭被掌摑
突發
7小時前
Threads爆紅降溫縮骨遮！開遮溫度降14℃/出汗量激減2成 5優點獲網民激讚：每個香港人都要入手！
日牌降溫縮骨遮Threads爆紅！開遮溫度降14℃/出汗量激減2成 網民激讚：每個香港人都要入手！
生活百科
7小時前
01:59
兩蚊兩折｜勞福局宣布不推每月限搭240程方案 指每月僅450人受影響 惟更新系統涉款3000萬
社會
8小時前
SpaceX禁止香港及內地投資者認購IPO 涉國家安全原因 香港IP無法登入官網
SpaceX禁止香港及內地投資者認購IPO 涉國家安全原因 香港IP無法登入官網
股市
4小時前
佘詩曼拋廿字金句回應欺凌楊思琦傳聞  不介意再合作  讚對方發展好有成功之處
01:28
佘詩曼拋廿字金句回應欺凌楊思琦傳聞  不介意再合作  讚對方發展好有成功之處
影視圈
4小時前
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
申訴熱話
15小時前