重慶理工副教授涉持刀刺死副校長 疑涉升職評審積怨

重慶理工大學發生一宗駭人命案。該校一名58歲男副教授，疑因職稱評審及人事糾紛積怨，於清晨時分持刀伏擊並刺殺60歲的副校長，導致對方傷重不治。當地警方證實，疑兇已被刑事拘留，初步指事件源於「同事之間矛盾糾紛」。

清晨伏擊行兇後大喊「為民除害」

綜合內地傳媒及網傳消息，事發於清晨約6時，地點為重慶市巴南區一住宅屋苑。據悉，死者為重慶理工大學黨委常委兼副校長廖林清，而疑兇則是該校電氣與電子工程學院的汪姓副教授。網傳影片顯示，汪某行兇後滿手鮮血留在現場，情緒激動地高呼「替天行道、為民除害」，更指控死者「把好多學生整得患上抑鬱症」；旁邊一名疑似其家屬的女子則崩潰痛哭，稱丈夫長期受人欺負。

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雖然警方通報僅以「同事糾紛」概括案情，但事件在內地社交媒體引發熱議。多名知情網民透露，汪某疑因長期無法晉升正教授職稱，並在校內考核及資源分配中感到被針對，認為廖林清是主要阻力。有傳言指汪某原定於下月退休，疑因長期受壓心生不忿，最終趁廖出門上班之際狠下毒手。

重慶市公安局巴南區分局通報確認，58歲疑犯汪某已被刑事拘留，案件正作進一步偵辦。目前重慶理工大學官方對事件保持低調，尚未發表正式回應。警方呼籲公眾在調查結果公布前，切勿輕信或傳播未經證實的謠言。

