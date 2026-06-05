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杭州別墅藏非法代孕黑診所 官方擬重罰¥322萬拘3人

即時中國
更新時間：20:31 2026-06-05 HKT
發佈時間：20:31 2026-06-05 HKT

杭州市臨平區聯合調查處置組今日（5日）通報，當局成功破獲一宗涉嫌非法應用人類輔助生殖技術的案件。涉案團夥租用民居改造成地下實驗室，非法開展試管嬰兒及取卵受精等醫療活動。目前，公安機關已依法刑事拘留3名涉案人員，並擬對場所負責人處以322萬元（人民幣，下同）巨額罰款。

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杭州臨平區聯合調查處置組6月5日發布情況通報：經調查，鄢某（男，非法行醫場所現場負責人）組織他人將租用房屋作為地下實驗室非法開展使用人類輔助生殖技術，該場所未取得《醫療機構執業許可證》等相關經營資質，涉案人員不具備相應的醫療衛生專業技術執業資格。

根據現有證據，臨平區衛健局擬：

  • 對鄢某作出行政處罰，沒收藥品、醫療器械，罰款322萬元；
  • 對李某華（女）涉嫌非醫師行醫，已進行調查、取證；
  • 對杭州甥寶醫療健康科技有限公司涉及其他跨區域線索已轉報市級部門處理。

公安機關已對與非法行醫相關的地下實驗室及關聯經營主體以涉嫌非法經營罪立案偵查，並對3名犯罪嫌疑人依法刑事拘留，案件正在進一步偵查中。
 

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