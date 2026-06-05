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東門地標︱天虹商場周日晚「熄燈」 深圳網民：感恩相伴26年

即時中國
更新時間：15:45 2026-06-05 HKT
發佈時間：15:45 2026-06-05 HKT

東門地標天虹商場，陪伴許多深圳人成長，也為不少北上港人熟識，但它將在周日晚10時，停止營業，結束在東門開業26年歲月。有深圳網民對天虹落幕表示「感恩相伴」。

與太陽、茂業見證東門興衰

東門天虹商場自公告將在周日（7日）「熄燈」後，許多民眾也前來「執平貨」以及拍照留念。

許多深圳網民也留言，「記得2010左右每年11月東門三家（東門茂業，太陽百貨，東門天虹）的雙十一三天不閉店商戰」、「一個時代啊再見東門天虹」、「最喜歡信任的商場就是天虹，現在依然會逛」、「每次去深圳都會去天虹超市買點東西，怎麼這麼突然...」、「時代的眼淚，東門茂業還好嗎？」、「羅湖人的回憶在一點點消失」。

東門天虹上月19日在店內公告，指因「租約期滿」，決定在6月7日晚10時，停止營業及撤場，顧客的充值購物卡仍然有效，可以到全國其他天虹商場消費。

據「N視頻」報道，樓高6層的東門天虹，總面積達2.6萬平方米，2000年開業時，以一站式生活服務為定位，從家居用品、五金燈飾，到服裝首飾、化妝品應有盡有，在商場內即可以買齊日常所需。東門也是首家引入國際化妝品專櫃以及母嬰室的商場。

網購未興起前，東門天虹與茂業百貨，以及太陽百貨鼎足而立，見證實體零售的黃金時代。2008年，東門天虹「人滿為患」，更要增設臨時收銀台來消化排長龍的消費者。

 

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