一名長年在深圳打工的女子，近日用快遞為陝西老家的7旬父親寄鈣片。快遞員拍攝送達相片時，意外拍下父親勞碌模樣（見圖），引發該女子鼻酸落淚。事件在網上傳播後，大量異地打工網友分享相同經歷，訴說對長輩掛念之情。

遊子紛晒出同款照片

事主李女士在抖音發視頻稱，她獨自在離家兩千公里的深圳打工，近日給爸爸買了一瓶鈣片，快遞員在送達照片中剛好拍到父親。照片中父親頭戴斗笠，臉上和手上都布滿皺紋，她突然感慨萬分，「從沒有因為工作累和生活苦輕易落淚，此刻看到老爸模樣，突然覺得自己還是個孩子，眼淚突然失了控……」

快遞員拍下老父容顏，女上班族發文掀鄉愁。

網民也紛紛分享快遞拍到自己鄉中親人的照片。

快遞員拍下老父容顏，女上班族發文掀鄉愁。

李女士稱，她老家在西安周至縣竹峪鎮，因路途遙遠，每年只有過年和父母生日時才會回老家。父親已70多歲，因常年操勞，腿腳一直不太舒服，貼心的她長期給父親購買鈣片。

她在網上發布此事後，不少網友留言並晒出同款照片：「爺爺在住院，給他點的飯，特提備註讓外賣員拍一張照片發給我」「給奶奶叫外賣，騎手拍的奶奶，想奶奶」。有網友直言，「一張小小的送達照片，牽出無數遊子的思親之念」。