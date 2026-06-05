大學演講辱罵「活該找不到工作」 公考機構CEO致歉

內地公務員考試培訓機構「粉筆科技」的CEO張小龍，前日在中國人民大學公開演講時情緒失控，口出「活該找不到工作」、「考公就是混吃等死」等極端言論辱罵學生。昨日他通過微博公開致歉，稱個人言行失當，誠懇接受批評。

粉筆科技公司以公務員招錄考試培訓為主營業務，同時兼顧其他職業教育資格試培訓。張小龍6月3日受邀至人民大學哲學學院開展職業規劃講座，但開講前臨時更改主題為《AI時代職業規劃》。

演講中，他主推炒股致富路線，更重點推介炒科技股、美股。網傳現場錄音顯示，張小龍稱自己沒有很多錢，但「肯定比現場大部分同學是多一點的，上個月剛把8000萬的現金都用來買股票了，掙了5300萬。」

吹噓炒股月賺半億遭冷待

不過，該內容沒能引發在場學生共鳴，台下回饋平淡。隨着現場互動冷清，張小龍情緒失控，口出「活該你們找不到工作，社會不應該給你們工作」「考公就是混吃等死」等侮辱性言論，當眾辱在場學生，並提前離場。事發後，隨行老師、學院書記先後到場安撫學生、維持現場秩序，部分學生選擇中途離場。

昨日，張小龍通過公司的官方微博發布致歉信，稱因個人言行失當，中途離場並發表不當言論，給在場師生造成困擾，破壞了正常的交流氛圍。

張小龍畢業於廣州中山大學哲學系，2006年進入公考培訓行業擔任講師，2013年加入猿題庫負責公考項目並出任粉筆網CEO，2015年創立北京粉筆藍天科技有限公司。