中韓時隔七年首度擴大航權 仁川飛北上廣航班增加

南韓國土交通部於6月4日宣布，韓中已達成協議，擴大兩國間的定期航班航權，這是雙方自2019年以來，時隔七年首次增加航班配額。根據協議，每周客運航班將由608班增至664班，貨運航班由54班增至68班，合共新增70個往返班次的航權額度。

高需求航線獲增班

協議於5月27日至28日在首爾舉行的韓中雙邊航空會談中敲定。南韓國土交通部表示，仁川至上海、仁川至廣州等高需求航線現有航權配額已被兩國航空公司完全使用，新增航權將使這些航線得以順利增加班次。

具體而言，仁川飛往北京、上海、廣州、大連、成都、哈爾濱的航班每周各新增7班，合計新增42班。其中，仁川至上海航線將由每周56班增至63班；仁川至廣州航線將由每周21班增至28班。

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韓國地方機場航線擴充

新協議同時擴大韓國地方機場飛往中國的航線安排。釜山、清州等韓國地方城市將可直飛廣州、成都、深圳、重慶、昆明、西安、烏魯木齊、哈爾濱、瀋陽、延吉等10個中國城市，每周新增14班。過去，這些地方的旅客前往中國主要城市往往需要經仁川機場轉機，新安排將大幅提升出行便利性。

貨運方面，往返韓國與中國天津、鄭州、鄂州、合肥四大貨運機場的航班，每周將新增14班。

客運量已超疫情前水平

韓國國土交通部資料顯示，今年第一季韓中往返客運量約439萬人次，已超越疫情前2019年同期的414萬人次水平。仁川至上海航線去年的平均客座率更高達89%，座位供應被認為處於「絕對不足」狀態。

韓國國土交通部航空政策主管李世榮（Lee So-young）表示，在兩國交流持續增加之際，雙方透過積極的航空談判及時達成航權擴大協議，是令人鼓舞的成果。他表示，此舉將有助於吸引更多中國旅客赴韓觀光、提升韓國民眾赴中國旅行及進出口企業的便利性，並促進韓國航空公司拓展中國市場。

韓國當局計劃在今年下半年內迅速向航空公司分配新增航權，為航班增設提供支持。