青島動物園網紅白虎「小孬」打鬥亡 飼養員違規操作致悲劇

山東青島動物園發生罕見猛獸互咬致死事件。園內一隻深受網民喜愛、名為「小孬」的10歲網紅孟加拉白虎，於日前（5月31日）與另一隻白虎發生激烈打鬥，最終傷重不治。青島市級公園管理服務中心今日（6月4日）發布情況通報，承認事件起因是飼養員違規操作，錯誤將兩隻白虎安排至同一展區所致。當局對此深表自責並向公眾致歉，強調將依規追究相關人員責任。

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據青島市級公園管理服務中心的官方通報指出，事發於5月31日上午，青島動物園虎山外展區內兩隻白虎發生打鬥，導致其中一隻傷重不治死亡。經初步核查，確認悲劇是由於飼養員違規操作，將兩隻白虎同時外放至同一個外展區而引起。

通報續指，是次事件反映園方在制度落實上存在漏洞，日常管理不到位。中心對此深感自責，並誠懇向關心該園的社會各界致歉。目前相關部門已經介入調查，將對涉事人員進行追責問責。

據內地傳媒報道，不幸離世的孟加拉白虎「小孬」為一隻10歲的雌性白虎，是園內的「明星」動物。牠過往因外貌出眾而在網絡上爆紅，積累了大量粉絲。園方飼養員曾透露，「小孬」性格較為靦腆，幼時膽子稍小，因而被取名為「小孬」。據悉，「小孬」在家族五兄弟姊妹中排行老大，其弟妹「大白」及「山山」等亦同樣備受網民關注。不少遊客及網民得悉「小孬」的死訊後，均對此感到痛心與惋惜。