深圳「榜一大哥」約女主播開房 攜20萬練功券騙財騙色終獲刑

內地網絡直播盛行，衍生不少網戀騙案。深圳前海蛇口自貿區人民檢察院近日公布一宗典型詐騙案，一名男子在網絡直播間假扮家境優渥的「榜一大哥」，以30萬元（人民幣，下同）酬勞誘騙女主播到酒店開房。期間，該名男子展示一袋多達20萬元的「現金」博取信任，與女方發生性行為後，更以資金周轉為由反騙走對方1萬元。女主播事後驚覺所謂「現金」全屬銀行點鈔用的「練功券」，憤而報警。涉案男子最終因詐騙罪成，被判處有期徒刑及罰金。

闊綽打賞塑「土豪」人設

據檢察院案情透露，化名小琳的女主播於去年（2025年）4月在網絡平台直播時，結識涉案男子沈某。沈某頻繁在直播間內大手筆打賞，加上其社交帳號刻意營造出財力雄厚的光鮮假象，成功令小琳卸下防備，誤以為遇上理想對象。待雙方熟絡後，沈某提出線下見面，並承諾只要「春宵一刻」，便會當場給予30萬元作為酬勞。

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深圳男扮富豪約女主播開房，攜20萬練功券騙財騙色。 示意圖/unsplash

二人隨後於深圳一間酒店房間會面。沈某抵達時攜帶一大袋聲稱裝有20萬元的「現金」，面對沉甸甸的紙鈔，小琳疑慮全消，遂與對方發生性行為。然而，沈某得手後並未罷休，再編造謊言稱生意急需資金周轉，惟個人銀行帳戶突遇故障被凍結。憑藉早前精心建立的「富豪」形象，他成功博取小琳信任，反從女方手中騙取1萬元，並將該筆款項用於個人日常消費。

兩人分別後，小琳仔細檢查該袋「現金」，赫然發現所有鈔票皆為銀行職員用作練習點鈔、印有顯著「練功券」字樣的紙幣代用品，毫無實際流通價值。小琳隨即聯絡沈某求證，卻發現已被對方封鎖帳號，始覺人財兩空並報警求助。

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警方於同年5月將沈某拘捕歸案。前海檢察院經審查後認為，沈某以非法佔有為目的，虛構事實及隱瞞真相，遂於去年9月以詐騙罪對其提起公訴。法院最終採納檢方量刑建議，判處沈某有期徒刑，並處罰金。

檢察官藉此案提醒公眾，網絡交友存在極強的資訊不對稱性，陌生網友的「富豪」包裝及重金饋贈多屬虛假。市民應樹立理性的交友觀念，切勿輕信口頭的高額金錢承諾；在線下會面及金錢往來時必須保持高度警惕。若不幸遭遇網絡詐騙，應及時保留聊天記錄及轉帳憑證等證據，並第一時間報警求助。