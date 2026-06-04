王祖藍食粉要清場？ 廣西玉林文旅局就溝通不當致歉｜有片

香港藝人王祖藍日前赴廣西玉林拍攝美食宣傳片，期間被指排場大，甚至要求正在用膳的食客離開，引發「明星清場」爭議。當地文化體育和旅遊局翌日發布通報澄清，強調當日並無清場安排，事件純屬局方人員溝通方式不當所致，當局已向受影響食客致歉，並對涉事職員作嚴肅批評教育。

綜合內地傳媒及社交平台消息，事發於本周二（2日），王祖藍應邀到廣西玉林市玉州區一間人氣粉麵店取景，宣傳當地特色美食文化。惟有在場食客於內地社交平台發文指，正當用餐之際，一名女子突然上前要求他們離開，直言「食粉先出去」。帖文迅速在網絡發酵，大批網民質疑藝人排場過大及擾民。涉事粉麵店負責人其後回應傳媒查詢時澄清，片中涉事女子並非該店員工。

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隨着爭議擴大，玉州區文化體育和旅遊局於周三（3日）晚發表情況通報交代事件經過。通報指出，攝製團隊為取得更佳宣傳效果，事前已與店方充分溝通並獲完全同意。因店內空間較狹小，原計劃採取「分區管理」方式，明確劃分拍攝區與正常就餐區，以確保食客能正常用膳，局方強調從未作出任何清場安排。

通報續指，拍攝期間因圍觀市民漸多，局方一名工作人員出於保障拍攝順利及現場安全的考量，在要求部分食客配合移位時，因「溝通不細緻、方式方法簡單」，直接說出「出去」等字眼，舉措不當，導致食客產生「被清場」的誤解。

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玉州區文體旅遊局就事件造成的不良體驗向受影響顧客及公眾深表歉意，並表示已對該名工作人員進行嚴肅的批評教育。局方承諾，日後將以此為鑑、加強相關人員的溝通技巧培訓，努力提升公共服務的溫度和精細化水平，避免同類事件再次發生，同時感謝網民及傳媒的監督。