1600萬外賣騎手過剩陷5人搶1單困局

外賣平台補貼大戰退潮，騎手過剩問題日益凸顯。據瑞銀測算，目前內地騎手數量接近2000萬，但行業實際僅需400萬人，超過1600萬騎手陷入「5人爭1單」困局。

接單量減工時延長

九派新聞報道，去年初，京東、淘寶閃購、美團爆發外賣平台補貼大戰，累計已投入逾1000億（人民幣，下同）搶佔市場。三大平台更打出「零門檻、月入過萬」的口號，招攬超過800萬騎手，騎手規模推高至近2000萬人。

但隨着補貼退潮，定單量並未同步增長。瑞銀3月發表研報顯示，三大平台日均定單合計約1.1億單，支撐當前單量僅需約400萬熟練騎手，意味着1600萬人成為冗餘運力，午高峰甚至出現5名騎手爭搶1單的局面。

騎手收入亦普遍下滑。上海部分騎手月收入從高峰期的1.5萬元降至約1.2萬元，日均單量減少近20單；北京騎手日均接單量從2020年的35單降至20單，工作時長卻從8小時延長至12小時。基礎配送費從大戰期間的每單6至9元腰斬至3至4元，部分近距離定單跌破2元。