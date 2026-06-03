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全國高考2026︱考生人數再減45萬至1290萬人 連續兩年下跌

即時中國
更新時間：18:15 2026-06-03 HKT
發佈時間：18:15 2026-06-03 HKT

中國教育部今天（6月3日）公佈，今年內地全國高考報名人數約為1290萬人，較去年大幅減少約45萬人，連續兩年下降。

2034年後考生人數再急跌

根據過往的數據，中國2025年全國大學入學考試報名人數約為1335萬人，較2024年高峰減少約7萬人，為多年來首次下降。從2018年到2024年，每年中國大學入學考試報名人數分別為975萬、1031萬、1071萬、1078萬、1193萬、1291萬、1342萬。

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關於報考人數下降，報道指出三個原因，一是報名人數統計口徑發生變化；二是中職學生畢業首選就業的比例增加；三是高等教育普及使學歷貶值，讀完大學也不必然有理想工作。

報道指出，今年高考報名人數下降屬於常規波動，並不會改變報名人數增長趨勢。以新生兒變化來看，未來報名人數將繼續成長8年，並在2034年前後達到最高峰，此後才會快速下降。

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