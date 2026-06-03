河南漢「車厘子」樹苗生出蘋果 女兒拍片笑父親栽種3年始知真相︱有片
更新時間：17:10 2026-06-03 HKT
發佈時間：17:10 2026-06-03 HKT
發佈時間：17:10 2026-06-03 HKT
不少人網購曾遇貨不對辦，但河南男子一次的網購，卻要3年後才知道真相。
河南一名男子網購一棵車厘子樹苗，精心種植了3年左右，近日終於等到開花結果，起初高興不已。然而隨着果子越長越大，他發現樹上結的竟然全是蘋果。
女兒站在樹下看著枝頭的蘋果拍片，笑得合不攏嘴：「這車厘子樹買得值，結的果子比車里子還大。」
影片吸引起6000多個網民留言：
王後余生：你好歹是顆果樹，我媽街上買的車厘子樹是萬年青樹
千千：知足吧[尬笑]什麼果都是果
聰明的糯米：恭喜你，第一，能栽活。第二是果樹，第三真結了。
守中和：至少是種活了，有的連種活都種不活。
惜福：坑你的從來不是外國人
不靠顏值的“美丫頭”@：沒事好歹是水果
用戶2078759044154：網購需謹慎，謝謝曼玉
最Hit
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
2026-06-02 11:07 HKT