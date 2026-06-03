男子買34樓住宅13年未收樓 開發商：只准建32層

買樓置業是無數人畢生心願。但有西安民眾13年前購入樓花，但至今仍未收到。事件近日被內地傳媒報道，事件原因更讓網民傻眼。

13年前，沈先生在西安「加貝花園」買了一個單位，合同約定房號為「12幢B單元34層3401」。直到約定交房日期「2015年5月3日前」，發展商仍未有交房，一直到2017年才通知交房。沈先生卻收到意想不到的消息，樓宇樓只建到32層，根本就沒有34層。

多年來只收回7萬元部份首期

但直至現在，沈先生交首期仍未能獲全部退還，違約金和十幾年利息亦未收過。

13年來，沈先生仍未到有關賠償。iStock

《華商報》大風新聞報道，陝西寶雞人沈先生原本在北京工作，他憶述，2013年2月他得知西安市有一個城中村改造小區「加貝花園」。當時開發商職員表示，雖然當時五證不全，但以後會補回，也能辦房產證。他先後交了約11萬元（人民幣‧下同）首期。合約訂明房號為「12幢B單元34層3401」，單位建築面積88.92平方米，每平方米2646元，總價235282元。

到合同約定「2015年5月3日前」交房時間，房子依然沒有建好。後來直到2017年夏，他接到開發商電話通知，稱12號樓已封頂，要他交其餘的購房款。他當時表示，當收鑰匙時就會支付餘下房款。過了幾個月，他接到通知交房的電話，同時告知他12號樓只建設到32層，沒有34層。

職員曾提建以其他樓層單位交換

沈先生聽得覺得匪夷所思，職員曾提議將32樓的一個單位給他。當他接納建議時，職員又表示單位已沒有了。沈先生最終決定申請退款，惟直至2022年，他只收到7萬元的退款。



沈先生後來提出仲裁，2022年6月10日雙方經友好協商，達成如下調解協議，對方要向沈先生支付約12萬的賠償和退款。沈先生後來又向西安市中級人民法院申請強制執行，不過被執行人名下無銀行存款、無房產、無車輛、無有價證券等財產登記信息。至今沈先生仍未成功追討。



華商報大風新聞聯絡當年參與仲裁的開發商委託人。對方承認公司財政狀況目前比較困難，只要將一塊尚未建設的地塊成功轉讓，就能解決問題。對於樓宇的建築問題，委託人指，當時是計劃建設到34層，但蓋到32層就不讓蓋了。不是33層、34層不符合規劃，按道理來說整棟樓都不符合規劃。