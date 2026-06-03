Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內蒙古「美女主席」王莉霞被提起公訴 去年受查年初遭開除黨籍

即時中國
更新時間：10:30 2026-06-03 HKT
發佈時間：10:30 2026-06-03 HKT

央視新聞報道，內蒙古自治區黨委原副書記、自治區政府原主席王莉霞涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對王莉霞作出逮捕決定，並指定由黑龍江省大慶市人民檢察院審查起訴。近日，大慶市人民檢察院已向大慶市中級人民法院提起公訴。

相關新聞：內蒙古「美女主席」王莉霞開除黨籍 6宗罪包括貪慕虛榮追求享樂

檢察機關在審查起訴階段，依法告知了王莉霞享有的訴訟權利，並訊問了被告人，聽取了辯護人的意見。檢察機關起訴指控：王莉霞利用擔任陝西省銅川市委副書記、市長，陝西省政府黨組成員、副省長，內蒙古自治區黨委常委、統戰部部長、呼和浩特市委書記，內蒙古自治區黨委副書記、自治區政府主席職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

相關新聞：中國觀察：「美女主席」落馬涉煤腐？

王莉霞現年62歲，是遼寧的蒙古族，擁有經濟學博士學歷，原在西安統計學院任教，後來步入政壇，擔任陝西省統計局局長、銅川市長、陝西副省長，2016年調往內蒙古擔任自治區黨委常委、統戰部長，2019年任呼和浩特市委書記。

2021年8月，王莉霞接替布小林出任內蒙古自治區政府主席，本身也是中共中央委員。

最Hit
香港電影資料館珍藏展丨101歲羅艷卿坐輪椅現身：跌跛腳少出街 爆生活日常最愛「車大炮」打麻雀常「走雞」。
香港電影資料館珍藏展丨101歲羅艷卿坐輪椅現身：跌跛腳少出街 爆生活日常最愛「車大炮」打麻雀常「走雞」
影視圈
4小時前
李泳漢近照流出 被鼎爺鬧爆兼脫離父子關係 神隱多時飛印度拜佛行徑怪異 憔悴繞塔萬圈
李泳漢近照流出 被鼎爺鬧爆兼脫離父子關係 神隱多時飛印度拜佛行徑怪異 憔悴繞塔萬圈
影視圈
14小時前
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-02 11:07 HKT
簡慕華爆曾被非禮：隻手攝入我條褲裏面 兩男借醉送上房欲強吻 拒潛規則被「封殺」
簡慕華爆曾被非禮：隻手攝入我條褲裏面 兩男借醉送上房欲強吻 拒潛規則被「封殺」
影視圈
15小時前
周潤發、苗僑偉跑步鐵膽變飯腳 相識逾40年情誼深厚 兩人獲讚保養得宜狀態極佳
周潤發、苗僑偉跑步鐵膽變飯腳 相識逾40年情誼深厚 兩人獲讚保養得宜狀態極佳
影視圈
12小時前
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
2026-06-01 15:30 HKT
長沙灣人龍食店現「神秘食材」？ 早上一桶桶送入舖 名廚張錦祥介紹掀熱潮 網民唱反調：淡而無味
長沙灣人龍食店現「神秘食材」？早上一桶桶送入舖 名廚張錦祥介紹掀熱潮 網民唱反調：淡而無味
飲食
2026-06-01 19:34 HKT
六合彩︱1300萬頭獎攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
13小時前
月入5萬港女寧租住深圳北 無懼3小時通勤 最開心「一出關口似放假」｜租盤Million
月入5萬港女寧租住深圳北 無懼3小時通勤 最開心「一出關口似放假」｜租盤Million
樓市動向
5小時前
李家鼎首現身李泳豪YT頻道 鼎爺讚細仔夫婦：佢哋對我太好 豪仔公開談禁止爸爸做一事
李家鼎首現身李泳豪YT頻道 鼎爺讚細仔夫婦：佢哋對我太好 豪仔公開談禁止爸爸做一事
影視圈
16小時前