內蒙古「美女主席」王莉霞被提起公訴 去年受查年初遭開除黨籍

央視新聞報道，內蒙古自治區黨委原副書記、自治區政府原主席王莉霞涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對王莉霞作出逮捕決定，並指定由黑龍江省大慶市人民檢察院審查起訴。近日，大慶市人民檢察院已向大慶市中級人民法院提起公訴。

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檢察機關在審查起訴階段，依法告知了王莉霞享有的訴訟權利，並訊問了被告人，聽取了辯護人的意見。檢察機關起訴指控：王莉霞利用擔任陝西省銅川市委副書記、市長，陝西省政府黨組成員、副省長，內蒙古自治區黨委常委、統戰部部長、呼和浩特市委書記，內蒙古自治區黨委副書記、自治區政府主席職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。



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王莉霞現年62歲，是遼寧的蒙古族，擁有經濟學博士學歷，原在西安統計學院任教，後來步入政壇，擔任陝西省統計局局長、銅川市長、陝西副省長，2016年調往內蒙古擔任自治區黨委常委、統戰部長，2019年任呼和浩特市委書記。

2021年8月，王莉霞接替布小林出任內蒙古自治區政府主席，本身也是中共中央委員。