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湖北艦︱解放軍南海開展實戰化練兵

即時中國
更新時間：10:00 2026-06-03 HKT
發佈時間：10:00 2026-06-03 HKT

解放軍南部戰區微信公號周二（2日）消息，南部戰區海軍某登陸艦支隊湖北艦，於5月下旬赴南海某海域開展海上訓練。

相關新聞：國產第4艘兩棲艦「湖北艦」亮相 赴南海訓練 官媒：立體登陸作戰能力大升級

帖文描述，湖北艦抵達訓練海區後不久，雷達部位即「發現不明空中目標」。當目標進入副炮射程後，副炮兵依令開火，炮彈擊中「敵軍」空中目標。

此外，艦隊也演練艦載機中彈起火、造成人員受傷的特情。

南部戰區稱，在為期數天的海上訓練中，艦隊全程緊貼實戰，臨機嵌入多個特情，展開艦載機起降、艦艇損管等課程訓練。在檢驗艦艇作戰能效的同時，錘鍊了官兵技戰術水平。

去年8月1日建軍節，海軍第4艘075型兩棲攻擊艦「湖北艦」正式亮相，舷號34。湖北艦是中國自主研製的075型兩棲攻擊艦，長約232米，最大排水量逾4萬噸，採用直通甲板，可同時起降6架直升機，艙室可裝載氣墊艇、坦克、裝甲車等。
 

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