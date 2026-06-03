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遊客威脅5000字差評 潮汕火鍋店無奈免單

即時中國
更新時間：08:59 2026-06-03 HKT
發佈時間：08:59 2026-06-03 HKT

憑借電影《給阿嫲的情書》走紅，潮汕吸引大批遊客旅遊打卡。然而有汕頭火鍋店家近日爆料，4名遊客在食用潮汕鹵水火鍋後，因不滿「口太淡」，「和每天晚上做夢想到的味道完全不一樣」，竟以發布5000字差評相要脅免單。老闆無奈選擇全額免單，息事寧人。有律師指出，發差評是消費者的權利，但以此要脅可能構成行政違法。

上海新聞坊報道，店家蔡先生介紹，4名遊客到店消費400多元菜品，用餐40分鐘、食用近7成菜品後，突然提出鍋底味道過淡、牛肉帶有腥味。遊客表示此前看到大量好評，專程前來就餐，結果體驗極差，並稱已提前寫好5000字差評，僅願支付蝦和鵝肝的費用。

蔡先生坦言十分氣憤，認為潮汕鹵水火鍋主打清淡口感、保留食材本味，是當地正宗飲食特色，自己開店5年，從未遇到此類不合理訴求。但因門店高峰期日均排隊上千桌，客流龐大，他擔心遊客負面情緒擴散，誤導大眾對潮汕美食的認知，最終妥協退讓。

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