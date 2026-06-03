Häagen-Dazs︱內地門店業務易主 茶飲品牌檸季財團接手

美國通用磨坊昨日宣布，旗下哈根達斯在內地的雪糕實體門店業務，將售予包括中國茶飲連鎖品牌檸季在內的投資財團，此交易估計今年內完成。近年來，受本土雪糕品牌、茶飲等崛起衝擊，哈根達斯在華門店承受閉店、客流量下滑等困擾，從2019年高峰期的557間降至目前的171間。有分析指，這顯示西方品牌反思中國策略，在華業務本土化成為應對市場壓力方法。

《中國基金報》報道，通用磨坊（General Mills）表示，將繼續保留哈根達斯（Häagen-Dazs）在內地盈利能力較強的零售包裝冰淇淋及餐飲渠道業務。這意味着，消費者在便利店、超市購買的盒裝哈根達斯雪糕，以及在餐廳、酒店等場所享用的哈根達斯甜品，仍由通用磨坊原班團隊運營。而出售部分主要為重資產、高固定成本的線下直營及加盟門店，以及與之配套的節日禮品業務。

哈根達斯在內地的雪糕實體門店業務，將售予包括中國茶飲連鎖品牌檸季在內的投資財團。

數年銳減至171間

這筆交易預計於今年內完成，尚待監管審批及其他交割條件滿足。買方集團成員之一的檸季，目前在內地設有逾3000間精品手搖茶飲門市。

「對檸季而言，接手哈根達斯門店不僅是一次業態邊界的拓展，更是在以運營能力換取稀缺點位，以跨界整合激活增量價值。但挑戰同樣巨大，因為哈根達斯定位高端，近年來產品創新乏力，門店租金等成本高企，如果檸季不能在短時間內進行改造重塑，或者在授權框架中充分利用，則很可能拖累主業。」凌雁管理諮詢首席諮詢師林岳表示。

近年，哈根達斯在內地門店數量逐步縮減，其高端品牌定位，受到新茶飲以及雪糕市場其他品牌衝擊。截至5月29日，哈根達斯在內地擁有171間門店，相較去年6月減少92間。而在2021年9月，哈根達斯高管曾對外透露，全世界有6、700間哈根達斯門店，內地就佔了400間。

分析：西方品牌重新審視在華布局

內地華爾街見聞報道，這次交易是西方品牌重新審視中國市場布局的最新案例。今年4月，星巴克以40億美元將公司的中國業務多數股權，出售給私募股權公司博裕資本，以期待扭轉在華頹勢。

分析認為，在本土同業迅猛擴張，以及大眾消費對價格越加敏感的背景下，外國消費品牌在中國經營面臨嚴峻挑戰，正重新評估在中國的經營策略，採行的手段包括出售資產，或是與本土夥伴成立合資企業。



《星島》中國組