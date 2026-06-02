內地演員魏宗萬去世終年89歲 演活94版《三國演義》司馬懿成經典
更新時間：21:50 2026-06-02 HKT
發佈時間：21:50 2026-06-02 HKT
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內地著名演員魏宗萬於6月1日去世，終年89歲，消息獲94版《三國演義》製片主任汪瑞向《新京報》證實。魏宗萬曾出演《一個和八個》、《三毛從軍記》等電影作品。另外，亦參演94版《三國演義》、98版《水滸傳》等電視劇作品，演出更是深入民心。
94版《三國演義》飾演司馬懿
魏宗萬在94版《三國演義》中飾演司馬懿，2019年接受《新京報》25年重聚專題訪。他坦言，拍《三國演義》這樣的經典作品，任何一場戲份大家都不敢懈怠。
為了演活司馬懿這角色，魏宗萬更根據角色性格加戲。其中，司馬懿偷取「木牛流馬」的戲份中，劇本原只簡單寫著司馬懿問「這是何物？」旁人答是「木牛流馬」，隨後他便命人成批仿造。
但魏宗萬卻給一旁的司馬昭加詞：「父親何不上去騎試騎試？」隨後他佯裝生氣，等旁邊的官員溜須拍馬將其扶上木牛流馬後，再設計「拍三下就能行走」的細節。
魏宗萬指出，這次加劇，生動地體現司馬懿「聰明一世，糊塗一時」，並反襯了其「中計」後的大怒。「這樣一來道具就活了。雖然稍微改了一下戲，但也沒有脫離司馬懿的人物」。
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