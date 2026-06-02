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打虎！中央巡視工作領導小組辦公室原主任黎曉宏被查

即時中國
更新時間：18:50 2026-06-02 HKT
發佈時間：18:50 2026-06-02 HKT

中央紀委國家監委網站今日（2日）公布，中央巡視工作領導小組辦公室原主任黎曉宏（副部級）涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

現年73歲的黎曉宏長期在北京工作，2000年初曾任華夏證券股份有限公司董事長、中信建投證券股份有限公司董事長，2006年起調往北京市政府擔任副秘書長（正局級）、秘書長、市政府辦公廳主任，輔助當時的北京市市長王岐山。

2010年，黎曉宏升任北京市政協副主席，次年出任中國證監會紀委書記，開始參與反腐工作，2013年出任中央巡視工作領導小組辦公室主任，2017年卸任，至此番被查。

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