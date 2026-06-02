情場人渣？︱佛山公務員遭公審 街頭被擺2米易拉架印「玩弄女性感情」
更新時間：22:15 2026-06-02 HKT
發佈時間：22:15 2026-06-02 HKT
發佈時間：22:15 2026-06-02 HKT
廣東佛山有公務員被指做情場騙子，遭揭私生活惡行公審。事件成為網絡熱話。部門人員隨後指，指控與事實不符，屬於誹謗。
有網民昨日（1日）發文稱，佛山市財政局公務員黃某某腳踏兩條船、玩弄女性感情。網傳圖片顯示，相關內容被印制在一幅兩米多高的易拉架上，擺放在佛山市財政局大門外。消息隨後在數百人的微信群內傳播。
6月2日，有傳媒向佛山市財政局相關部門。工作人員透露，黃某某為該局去年招錄的公務員，易拉架爆料的事情發生在6月1日。
佛山市財政局辦公室工作人員指，相關說法與事實嚴重不符，屬於誹謗。女方當事人之前曾通過信訪渠道反映情況，佛山市財政局相關部門已進行過調查核實。
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