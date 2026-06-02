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深中通道︱西人工島建全球首間機械人酒店 迎賓送餐巡邏一腳踢

即時中國
更新時間：11:28 2026-06-02 HKT
發佈時間：11:28 2026-06-02 HKT

深中通道西人工島將建全球首間全機械人服務的智慧酒店，酒店運作的全流程也有機械人參與，由迎賓接待、物資補給、餐食遞送、收盤回收，全域清潔，到保安巡邏，也由機械人代勞。

「守島人」徵集計畫全球啟動

據深圳發佈消息，5月31日深中通道西人工島舉行「全球首個機器人服務酒店簽約盛典」，深圳文旅與深圳普渡機械人公司合作，建造全球首個全流程機械人服務的智慧酒店。

未來，該酒店的運作，從迎賓引導、物資補給、餐食遞送、收盤回收，全域清潔、互動陪伴、保安巡邏等多元場景，均會由普渡推出的不同機械人執行。

酒店規劃44間高端客房及餐廳、健身房等功能區域。

與此同時，西人工島面向全球發起「守島人」徵集計畫。活動將採用線上報名、線下體驗平行的形式，招募一批熱愛海島、嚮往寧靜、樂於分享的「守島人」，駐守西人工島，守護這片灣區明珠。本次招募將設定真實面試環節，優中選優，讓守島體驗更具儀式感。

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