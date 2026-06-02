Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國觀察 :「七一勳章」提名公布 擊落美機老兵入選

即時中國
更新時間：09:03 2026-06-02 HKT
發佈時間：09:03 2026-06-02 HKT

今年是中國共產黨成立105周年，根據「逢五、逢十」安排，預料7月1日北京人民大會堂將舉辦慶祝大會，7．1前將頒授「七一勳章」。「七一勳章」是中國共產黨授予黨員的最高榮譽，2021年中共成立100周年時首次頒授，每隔5年頒授1次。

官方昨日公布8名「七一勳章」提名人選，包括馬善祥（重慶基層幹部）、王於昌（安徽退役軍人）、李連成（河南村支書）、吾哈斯·蘇來曼（新疆醫師）、吳亞琴（吉林社區工作者）、陳俊武（已故院士）、趙亞夫（江蘇農業專家）、鍾掘（中南大學教授）。其中90歲的老兵王於昌，看似平凡的退休老人，實則是共和國防空史上的傳奇人物。

話說上世紀50年代末、60年代初，台灣當局使用的美國U-2高空偵察機，經常在兩萬多米的高空拍攝照片，蒐集大陸情報。當年解放軍的戰機最高升限1.7萬米，高炮最高射程也僅1萬米，只有地對空導彈才是U-2的唯一殺手，但談何容易。一是該機出沒不定，二是該機配有電子干擾設備，一旦發現被雷達盯上，就及時發出干擾。

王於昌當時是導彈組裝人員，他刻苦鑽研改進導彈材料加注技術和裝配方法，將原本需2小時的操作縮短至5分鐘且精準無誤。他隨部隊「拖着導彈打游擊」，獨創「近快戰法」，先關閉雷達，等敵機靠近，再打開快速發射導彈伏擊。兩次精準擊落U-2偵察機，其中一次是1964年7月在福建漳州，創下防空史地對空導彈擊落敵機的先例，榮立個人一等功，更獲毛主席接見。

1973年，王於昌退役回鄉，分配到家鄉蕭縣百貨公司任職，從普通職員到副經理，幾十年如一日勤懇做事，低調做人，同事鄰居只知他是老實本分的老幹部，卻不知其顯赫戰功。

直到2019年，王於昌獲評全國模範退役軍人，受到中共總書記習近平接見，其事跡才被公眾知曉。

紀曉華 

 
 
最Hit
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
17小時前
美孚站婆婆幾十張「單程車飛」散落一地 網民揣測涉另類「逃票」 港鐵回覆實情竟然係咁？
社會
15小時前
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
2026-06-01 08:30 HKT
東張西望丨「傳性病渣男」惹全城公憤 衰鹹濕墮天仙局遭三女圍剿 受害人不幸惹致命病毒：真係會死
東張西望丨「傳性病渣男」惹全城公憤 衰鹹濕墮天仙局遭三女圍剿 受害人不幸惹致命病毒：真係會死
影視圈
11小時前
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
醫生教室
20小時前
廣州白雲機場T3航站樓廊橋。新華社
廣州白雲機場︱飛機降落行駛近1小時惹不滿 網民：上周試過50分鐘
即時中國
12小時前
外國不時有人討論馬桶座墊為何要弄成U型。 路透社
公廁馬桶用U型座墊五大原因 唔止衞生仲有防盜功能？
即時國際
9小時前
葛民輝力推黃大仙「米芝蓮」叉燒飯！燶邊叉燒配燶邊蛋讚「神之美食」 網民：果然係食家！
葛民輝力推黃大仙「米芝蓮」叉燒飯！燶邊叉燒配燶邊蛋讚「神之美食」 網民：果然係食家！
飲食
19小時前
世界盃2026，25場免費直播時間表一文睇清。
世界盃2026｜Viu TV 25場免費直播一文睇清 日本隊「靚時間」開波有得睇 （附時間表）
足球世界
16小時前
何超蓮、何猷啟慶生晒三房最新全家福  72歲三太陳婉珍素顏展真實狀態  返璞歸真一臉慈祥
何超蓮、何猷啟慶生晒三房最新全家福  72歲三太陳婉珍素顏展真實狀態  返璞歸真一臉慈祥
影視圈
15小時前