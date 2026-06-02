中國觀察 :「七一勳章」提名公布 擊落美機老兵入選

今年是中國共產黨成立105周年，根據「逢五、逢十」安排，預料7月1日北京人民大會堂將舉辦慶祝大會，7．1前將頒授「七一勳章」。「七一勳章」是中國共產黨授予黨員的最高榮譽，2021年中共成立100周年時首次頒授，每隔5年頒授1次。

官方昨日公布8名「七一勳章」提名人選，包括馬善祥（重慶基層幹部）、王於昌（安徽退役軍人）、李連成（河南村支書）、吾哈斯·蘇來曼（新疆醫師）、吳亞琴（吉林社區工作者）、陳俊武（已故院士）、趙亞夫（江蘇農業專家）、鍾掘（中南大學教授）。其中90歲的老兵王於昌，看似平凡的退休老人，實則是共和國防空史上的傳奇人物。

話說上世紀50年代末、60年代初，台灣當局使用的美國U-2高空偵察機，經常在兩萬多米的高空拍攝照片，蒐集大陸情報。當年解放軍的戰機最高升限1.7萬米，高炮最高射程也僅1萬米，只有地對空導彈才是U-2的唯一殺手，但談何容易。一是該機出沒不定，二是該機配有電子干擾設備，一旦發現被雷達盯上，就及時發出干擾。

王於昌當時是導彈組裝人員，他刻苦鑽研改進導彈材料加注技術和裝配方法，將原本需2小時的操作縮短至5分鐘且精準無誤。他隨部隊「拖着導彈打游擊」，獨創「近快戰法」，先關閉雷達，等敵機靠近，再打開快速發射導彈伏擊。兩次精準擊落U-2偵察機，其中一次是1964年7月在福建漳州，創下防空史地對空導彈擊落敵機的先例，榮立個人一等功，更獲毛主席接見。

1973年，王於昌退役回鄉，分配到家鄉蕭縣百貨公司任職，從普通職員到副經理，幾十年如一日勤懇做事，低調做人，同事鄰居只知他是老實本分的老幹部，卻不知其顯赫戰功。

直到2019年，王於昌獲評全國模範退役軍人，受到中共總書記習近平接見，其事跡才被公眾知曉。

紀曉華