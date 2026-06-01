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《這就是我的西遊2》︱嘉賓安全帶疑後期P圖登熱搜 網民：安全不能P

即時中國
更新時間：21:32 2026-06-01 HKT
發佈時間：21:32 2026-06-01 HKT

電視節目後製效果實屬正常，然而今日一個節目的「P圖」引發熱議還成為熱搜：優酷出品的《這就是我的西遊2》節目畫面中，被發現嘉賓乘車的畫面，安全帶竟全是後製加上，網民即時調侃為「PS安全帶」。

據悉，有眼利網民發現，5月29日更新的《這就是我的西遊2》第一期上節目，嘉賓乘車時的安全帶疑似為後期P圖添加，而且效果粗糙，讓人一眼就看出破綻。

效果粗糙「穿崩」

節目畫面中，有網民質疑嘉賓身上的安全帶是後期P圖。《這就是我的西遊2》截圖
節目畫面中，有網民質疑嘉賓身上的安全帶是後期P圖。《這就是我的西遊2》截圖
節目畫面中，有網民質疑嘉賓身上的安全帶是後期P圖。《這就是我的西遊2》截圖
節目畫面中，有網民質疑嘉賓身上的安全帶是後期P圖。《這就是我的西遊2》截圖
節目畫面中，有網民質疑嘉賓身上的安全帶是後期P圖。《這就是我的西遊2》截圖
節目畫面中，有網民質疑嘉賓身上的安全帶是後期P圖。《這就是我的西遊2》截圖
節目畫面中，有網民質疑嘉賓身上的安全帶是後期P圖。《這就是我的西遊2》截圖
節目畫面中，有網民質疑嘉賓身上的安全帶是後期P圖。《這就是我的西遊2》截圖

根據《中華人民共和國道路交通安全法》相關規定，機動車行駛時，駕駛人以及乘坐人員都應當按規定使用安全帶。所謂「乘坐人員」，明確包括車內所有座位，後排乘客依法必須扣上安全帶。

目前，節目組尚未就此作出回應。

事件即時引起網民熱議，紛紛點「安全不能P」、「公眾人物該以身作則」、「寧願花時間批量修圖，不肯讓嘉賓伸手繫安全帶」。

有網民指出，浙江衛視長壽實境真人《奔跑吧》節目中，嘉賓身上安全帶也有P圖痕跡。

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