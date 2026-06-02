《這就是我的西遊2》︱嘉賓安全帶疑後期P圖登熱搜 公安交管局：明星更應嚴守安全底線

電視節目後製效果實屬正常，然而今日一個節目的「P圖」引發熱議還成為熱搜：優酷出品的《這就是我的西遊2》節目畫面中，被發現嘉賓乘車的畫面，安全帶竟全是後製加上，網民即時調侃為「PS安全帶」。

公安部交通管理局2日強調，安全不是做樣子給別人看，安全更容不得自欺欺人！指國道交法中明確規定「機動車行駛時，駕駛人、乘坐人員應當按規定使用安全帶。」對數量可觀的粉絲、受眾而言，明星、綜藝節目的示範作用不可小覷，更應在涉及公共利益、公共安全的問題上嚴格以身作則，嚴格遵守法律法規，嚴格守住安全底線。



據悉，有眼利網民發現，5月29日更新的《這就是我的西遊2》第一期上節目，嘉賓乘車時的安全帶疑似為後期P圖添加，而且效果粗糙，讓人一眼就看出破綻。

效果粗糙「穿崩」

節目畫面中，有網民質疑嘉賓身上的安全帶是後期P圖。《這就是我的西遊2》截圖

節目畫面中，有網民質疑嘉賓身上的安全帶是後期P圖。《這就是我的西遊2》截圖

節目畫面中，有網民質疑嘉賓身上的安全帶是後期P圖。《這就是我的西遊2》截圖

節目畫面中，有網民質疑嘉賓身上的安全帶是後期P圖。《這就是我的西遊2》截圖

根據《中華人民共和國道路交通安全法》相關規定，機動車行駛時，駕駛人以及乘坐人員都應當按規定使用安全帶。所謂「乘坐人員」，明確包括車內所有座位，後排乘客依法必須扣上安全帶。



目前，節目組尚未就此作出回應。



事件即時引起網民熱議，紛紛點「安全不能P」、「公眾人物該以身作則」、「寧願花時間批量修圖，不肯讓嘉賓伸手繫安全帶」。

有網民指出，浙江衛視長壽實境真人《奔跑吧》節目中，嘉賓身上安全帶也有P圖痕跡。