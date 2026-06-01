賈躍亭及樂視被恢復執行26億元

《北京日報》新媒體「長安街知事」微信公眾號報道，天眼查信息，賈躍亭及樂視控股（北京）有限公司（以下簡稱「樂視控股」）新增一則恢復執行信息，執行標的26.1億元（人民幣‧下同），執行法院為北京市第三中級人民法院。



賈躍亭為「樂視」創始人，其曾靠樂視網市值不斷創高，而成為億萬富豪。2016年末，樂視網資金鏈問題爆發，繼而陷入債務危機。賈躍亭2017年7月出走美國，至今未歸。

自2017年出走美國

數據顯示，目前，樂視控股目前共有3條被執行人信息，涉及金額超過27億元。還有5條失信被執行人信息，涉及金額約1.54億元。歷史失信被執行人信息47條，涉及金額超93億元。此外，公司還存有538條股權凍結信息和278條限制消費令。



據天眼查信息，樂視控股成立於2011年9月，法定代表人吳孟，股東賈躍亭持股92.07%。



退市六年的樂視網經營狀況同樣不容樂觀。據2025年發布的財報，樂視網全年實現營業收入1.86億元，同比下降0.64%；淨虧損3.08億元，同比擴大217.66%。截至2025年末，公司歸屬於股東的淨資產約為負214.31億元。

自從 2017年7月，賈躍亭前往美國投身法拉第未來（Faraday Future, FF）的造車計畫，之後一直沒有回到內地。他在國內留下巨大的債務問題，並被內地法院列為「失信被執行人」（俗稱老賴）。