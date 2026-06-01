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廣州白雲機場︱飛機降落行駛近1小時惹不滿 網民：上周試過50分鐘

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更新時間：20:33 2026-06-01 HKT
發佈時間：20:33 2026-06-01 HKT

飛機降落後，一般都會盡快靠登機橋（亦稱空橋），讓乘客離開。昨晚（5月31日），廣州一位旅行博主稱，當天乘坐西部航空PN6205航班從重慶江北機場飛往廣州白雲機場，飛機降落後滑行58分鐘才靠橋下客。今日（1日）下午，航旅縱橫（內地航班資訊APP）查詢確認，涉事航班動態時間鏈顯示，降落後的確是滑行58分鐘。

該博主在帖文寫道，PN6205航班當晚20：41從重慶起飛，22：37降落廣州白雲機場，直至23：35開始下客，滑行時間長達58分鐘。

有網民調侃「T3很大麼？還是繞了很多圈？」、「58分鐘我從廣州南都能到深圳北了。」、「終於有人超過我了，上周在廣州白雲機場T3滑行50分鐘。」

上游新聞聯絡博主，其表示，航旅縱橫顯示的落降時間和開始下客時間都是準確的。飛機滑行約30分鐘後。機艙服務員不斷安撫解釋，稱白雲機場很大，不少乘客下機時都抱怨滑行時間過長。

報道稱，廣州白雲國際機場客服人員表示，系統只能查詢航班的起飛和實際到達時間，無法查詢滑行時長。

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