Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北京驅逐《紐約時報》記者 外交部：該報違反一中原則

即時中國
更新時間：20:00 2026-06-01 HKT
發佈時間：20:00 2026-06-01 HKT

中國外交部發言人林劍昨日回應《紐約時報》駐北京記者被驅逐出境一事，指該報為台灣當局散布「台獨」分裂謬論提供平台，嚴重違反一個中國原則，相關記者在華常駐期間有「騙訪記錄」，中方依法依規注銷其居留許可。

《紐約時報》早前指，其駐北京記者王月眉2月被中方驅逐出境，原因是不滿該報去年邀請台灣領導人賴清德以視像出席一場活動，儘管王月眉本人並未參與此活動。美國政府其後吊銷一名新華社記者的簽證，被視為對北京做法的報復行動。

林劍昨回應說，《紐約時報》為台灣當局散布「台獨」分裂謬論提供平台，並公然將中國台灣地區稱為「國家」，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。《紐約時報》理應糾正錯誤，而不是不知悔改、一意孤行。

「你剛才提到的這位記者在華常駐期間有確鑿的騙訪記錄，違反《外國常駐新聞機構和外國記者採訪條例》，中方依法依規注銷其居留許可。我們注意到，美方以所謂的『對等』為由，對在美合法工作的新華社記者進行政治打壓，中方對此堅決反對。」林劍說。

最Hit
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
5小時前
美孚站婆婆幾十張「單程車飛」散落一地 網民揣測涉另類「逃票」 港鐵回覆實情竟然係咁？
社會
3小時前
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
12小時前
南海有風初長成？天文台料最快周三有發展 發出熱帶氣旋警告機會視乎兩大因素（附AI路徑預測）
南海有風初長成？天文台料最快周三有發展 發出熱帶氣旋警告機會視乎兩大因素（附AI路徑預測）
社會
4小時前
快餐店斬料加餸！港式燒味限時低至6折 $33起歎半斤叉燒/燒味三拼
快餐店斬料加餸！港式燒味限時低至6折 $33起歎半斤叉燒/燒味三拼
飲食
9小時前
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
醫生教室
8小時前
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
飲食
2026-05-31 17:22 HKT
葛民輝力推黃大仙「米芝蓮」叉燒飯！燶邊叉燒配燶邊蛋讚「神之美食」 網民：果然係食家！
葛民輝力推黃大仙「米芝蓮」叉燒飯！燶邊叉燒配燶邊蛋讚「神之美食」 網民：果然係食家！
飲食
7小時前
世界盃2026，25場免費直播時間表一文睇清。
世界盃2026｜Viu TV 25場免費直播一文睇清 日本隊「靚時間」開波有得睇 （附時間表）
足球世界
4小時前
出街食飯根本係交智商稅？$35腿蛋治物價離地 大排檔人均$300平民恩物變天價 神人拋「1客觀數據」全場秒靜｜Juicy叮
出街食飯根本係交智商稅？$35腿蛋治物價離地 大排檔人均$300平民恩物變天價 神人拋「1客觀數據」全場秒靜｜Juicy叮
時事熱話
7小時前