北京驅逐《紐約時報》記者 外交部：該報違反一中原則

中國外交部發言人林劍昨日回應《紐約時報》駐北京記者被驅逐出境一事，指該報為台灣當局散布「台獨」分裂謬論提供平台，嚴重違反一個中國原則，相關記者在華常駐期間有「騙訪記錄」，中方依法依規注銷其居留許可。

《紐約時報》早前指，其駐北京記者王月眉2月被中方驅逐出境，原因是不滿該報去年邀請台灣領導人賴清德以視像出席一場活動，儘管王月眉本人並未參與此活動。美國政府其後吊銷一名新華社記者的簽證，被視為對北京做法的報復行動。

林劍昨回應說，《紐約時報》為台灣當局散布「台獨」分裂謬論提供平台，並公然將中國台灣地區稱為「國家」，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。《紐約時報》理應糾正錯誤，而不是不知悔改、一意孤行。

「你剛才提到的這位記者在華常駐期間有確鑿的騙訪記錄，違反《外國常駐新聞機構和外國記者採訪條例》，中方依法依規注銷其居留許可。我們注意到，美方以所謂的『對等』為由，對在美合法工作的新華社記者進行政治打壓，中方對此堅決反對。」林劍說。