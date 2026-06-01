AI偷圖︱手機存陝西博物館「鎮館之寶」相 遭閒魚擅自定價¥6000放售

AI應用再鬧烏龍，二手平台閒魚的AI自動上架功能，將一名用戶手機內儲存的陝西歷史博物館「鎮館之寶」、唐鎏金舞馬銜杯紋皮囊式銀壺照片，當作放售物品，作價僅¥6000。閒魚承認平台交互設計有不足，就事件致歉。

自動「看圖」作推銷文

綜合內媒報道，江蘇閒魚用戶顧女士5月30日發帖，指經其他用戶提醒「你敢6000賣博物館的鎮館之寶，6個億也賣不了」，才發現自己的閒魚待售頁面，離奇出現一張文物照片，以¥6000販售。

有關文物為唐鎏金舞馬銜杯紋皮囊式銀壺，是陝西歷史博物館的「鎮館之寶」。

顧女士質疑，事件是閒魚擅自讀取她的手機相冊，偷取涉事相片，並利用AI自動配文、定價並上架出售。

詢問平台客服後，對方告知，或是因為這張照片曾被上傳至「閒魚空間」，從而觸發了商品上架功能。

不過，顧女士否認曾將該相片放入「閒魚空間」。她並質疑，即使自己誤放照片作「閒魚空間」，系統也不應自動配文「適合收藏或陳設擺件」及定價出售，「如果真賣出去了，難道要讓平台去陝歷博發貨嗎？」

多名網民在顧女士帖下留言，指自己也有類似被上架的經驗，有人在空間曬出自家寵物狗的照片後，被系統估價750元掛出售賣，半夜都接到買家詢價。

閒魚就事件向「中新經緯 」表示，堅決反對並積極配合國家機關打擊文物違法交易，同時已對收藏領域72個高敏類目提升發佈門檻，要求賣家明確勾選是否具備來源憑證。對於相關產品體驗問題給大家帶來的困擾，平台深表歉意。後續將盡快加強商品上架提醒和使用者確認，避免類似誤解再次發生。