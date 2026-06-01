Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AI偷圖︱手機存陝西博物館「鎮館之寶」相 遭閒魚擅自定價¥6000放售

即時中國
更新時間：17:35 2026-06-01 HKT
發佈時間：17:35 2026-06-01 HKT

AI應用再鬧烏龍，二手平台閒魚的AI自動上架功能，將一名用戶手機內儲存的陝西歷史博物館「鎮館之寶」、唐鎏金舞馬銜杯紋皮囊式銀壺照片，當作放售物品，作價僅¥6000。閒魚承認平台交互設計有不足，就事件致歉。

自動「看圖」作推銷文

綜合內媒報道，江蘇閒魚用戶顧女士5月30日發帖，指經其他用戶提醒「你敢6000賣博物館的鎮館之寶，6個億也賣不了」，才發現自己的閒魚待售頁面，離奇出現一張文物照片，以¥6000販售。

有關文物為唐鎏金舞馬銜杯紋皮囊式銀壺，是陝西歷史博物館的「鎮館之寶」。

顧女士質疑，事件是閒魚擅自讀取她的手機相冊，偷取涉事相片，並利用AI自動配文、定價並上架出售。

詢問平台客服後，對方告知，或是因為這張照片曾被上傳至「閒魚空間」，從而觸發了商品上架功能。

不過，顧女士否認曾將該相片放入「閒魚空間」。她並質疑，即使自己誤放照片作「閒魚空間」，系統也不應自動配文「適合收藏或陳設擺件」及定價出售，「如果真賣出去了，難道要讓平台去陝歷博發貨嗎？」

多名網民在顧女士帖下留言，指自己也有類似被上架的經驗，有人在空間曬出自家寵物狗的照片後，被系統估價750元掛出售賣，半夜都接到買家詢價。

閒魚就事件向「中新經緯 」表示，堅決反對並積極配合國家機關打擊文物違法交易，同時已對收藏領域72個高敏類目提升發佈門檻，要求賣家明確勾選是否具備來源憑證。對於相關產品體驗問題給大家帶來的困擾，平台深表歉意。後續將盡快加強商品上架提醒和使用者確認，避免類似誤解再次發生。

最Hit
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
9小時前
「非常父母」在家分娩誕幼子 至今無出世紙 社福界指涉疏忽照顧：完全偏離常人做法
02:24
「非常父母」在家分娩誕幼子 至今無出世紙 社福界指涉疏忽照顧：完全偏離常人做法
社會
7小時前
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
飲食
2026-05-31 17:22 HKT
世界盃2026，25場免費直播時間表一文睇清。
世界盃2026｜Viu TV 25場免費直播一文睇清 日本隊「靚時間」開波有得睇 （附時間表）
足球世界
1小時前
快餐店斬料加餸！港式燒味限時低至6折 $33起歎半斤叉燒/燒味三拼
快餐店斬料加餸！港式燒味限時低至6折 $33起歎半斤叉燒/燒味三拼
飲食
6小時前
劉德華老婆朱麗蒨罕現身平民超市  60歲真實皮膚狀態零濾鏡曝光  專注做一事賢良淑德
劉德華老婆朱麗蒨罕現身平民超市  60歲真實皮膚狀態零濾鏡曝光  專注做一事賢良淑德
影視圈
9小時前
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
2小時前
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
醫生教室
5小時前
出街食飯根本係交智商稅？$35腿蛋治物價離地 大排檔人均$300平民恩物變天價 神人拋「1客觀數據」全場秒靜｜Juicy叮
出街食飯根本係交智商稅？$35腿蛋治物價離地 大排檔人均$300平民恩物變天價 神人拋「1客觀數據」全場秒靜｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
何猷君奚夢瑤世紀婚禮晚宴相曝光 新娘半億頂級鑽石套裝富氣華貴 四太梁安琪攜孫溫馨合照
何猷君奚夢瑤世紀婚禮晚宴相曝光 新娘半億頂級鑽石套裝富氣華貴 四太梁安琪攜孫溫馨合照
影視圈
6小時前