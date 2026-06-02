父母最愛畫面︱武漢男童水果攤專心溫習成熱話 家長羡慕：我家孩子跌紙都回頭望

不少香港中小學正值學期考試日子，不少家長都要「陪太子讀書」，加上平時教導功課的日子，子女能自動自覺專心學習，是不少父母的最大心願。

近日，湖北武漢一名在父母水果攤專心溫習的男孩，被人將其背影拍下來，影片流出後，瞬即引起家長們的共鳴和羨慕，大家都希望自己子女都能一樣專心。

上周六（5月30日），雖然水果攤擴音器每分鐘播一次叫賣聲，但店主的兒子卻背對人群，端坐在桌前，在燈下認真做功課。一份做完，再取一份，全程沒有東張西望。

即使身處嘈雜的水果攤，男童仍專心溫習功課。《湖北日報》

即使身處嘈雜的水果攤，男童仍專心溫習功課。《湖北日報》

即使身處嘈雜的水果攤，男童仍專心溫習功課。《湖北日報》

男童父母大讚兒子專注力強。《湖北日報》

水果攤叫賣聲不斷

內地「極目新聞」報道，男孩是當地三年級學生。孩子媽媽表示，孩子還沒出生時，夫婦就開店。孩子出生後，一直帶在身邊。每周六下午2時到6時，他都會在店裡做功課。周日，夫妻就帶他出去放鬆。



對於兒子能專心溫習，媽媽自豪表示：「他學習成績也很好，在班裡數一數二。」爸爸補充說，從幼兒園（香港稱：幼稚園）開始，自己就刻意鍛煉孩子的定力，放學回家先坐下來、靜下來，再開始畫畫、寫字、看書。兒子現在很愛看書，看書時喊他也不回頭。

運動表現同樣出眾

除了學術成績，男孩運動成績也不俗，其中仰臥起坐全級排名第一，跳繩也名列前茅。爸媽亦會陪他打乒乓球、羽毛球。當完成功課，男孩就會在店幫忙招呼顧客。



男孩專心做功課的影片被當地傳媒報道，即時引起網民熱議，「強者從不抱怨環境」、「我以前就是這樣，練就了我的專注力」、「我家孩子，就是一張紙掉地上，都要轉頭看」。