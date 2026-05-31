世界盃2026︱唯一中國球證馬寧登陸小紅書 首片獲逾8萬讚變網紅

距離世界盃開鑼日子不足兩星期。每場激烈球賽，都需要公正的球證讓球賽能公平進行，其中馬寧亦成為其中一名主裁判（球證）。

中國足協消息，裁判員馬寧、傅明、周飛已於周六（30日）啟程，出席2026美加墨世界盃，開展賽事執裁備戰工作。馬寧、傅明、周飛分別以主裁判、視頻助理裁判、助理裁判身份入選裁判員名單。

馬寧開啟小紅書不到3天，首段影片獲逾8萬點贊。馬寧在微博發帖寫道：「出發，美加墨！我已經準備好了。你們準備好了嗎？」馬寧成為本屆世界盃唯一的中國主裁判，無數商業機構即找他合作，他因而一夜成為網紅。



北青體育報道，今年4月，國際足聯通過官方渠道公布2026年世界盃裁判員陣容名單。中國裁判員馬寧（分別可擔任主裁判、第四官員）、視頻比賽官員傅明、助理裁判員周飛名列其中。



按照計劃，馬寧等3名裁判員將經美國三藩市，前往邁阿密本屆世界盃裁判工作團隊大本營。他們將在當地接受為期8天左右培訓。除進行實戰模擬執法訓練，同時接受體能測試。要通過一系列測試，才能真正獲得執法本屆世界盃賽的資格。