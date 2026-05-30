深圳網約車︱官方提醒市場已飽和 「4月份一車日均接13宗生意」

香港政府前日公布，現階段計劃批出1萬個網約車牌照，成為全港熱門話題。毗鄰香港的深圳已發展網約車多年。近日，深圳市交通運輸局發布2026年4月份深圳市網約車行業運營動態與風險提示。

根據各平台數據顯示，4月全市網約車日均單車完成訂單量約為13.01單。深圳市網約車市場需求呈季節性波動特徵，當前市場總體已飽和。在此鄭重提醒有意從事網約車經營的企業與從業人員，應充分了解網約車相關法規政策，深入開展市場調研，客觀評估經營收益，並理性審慎作出投資及從業決策。

司機收入難達平台宣傳

當局結合國內部分地市案例，請擬從業者高度警惕並防範以下六大風險，避免經濟損失：



一）部分網約車平台通過合同約定由公司統一代收代發駕駛員訂單流水收入，採用「上班模式」或「保底模式」，駕駛員（香港俗稱：司機）因無法自主支配訂單流水，且需遵守工作時長等合同要求，存在如公司經營不善難以追回損失、未達到合同中支付報酬的條款要求無法獲得報酬等風險；



二）未獲得網約車平台授權的中間服務商，因缺乏網約車平台合作支持與長期經營規劃，如出現經營不善，極易與駕駛員產生合同或經濟糾紛等風險；



三）部分公司通過高流水、高月薪、「輕鬆月入過萬不是夢」等廣告宣傳吸引駕駛員簽訂租車合同，駕駛員實際收入往往難以達到廣告宣傳水平，且可能因收入不符預期而選擇提前退車，進而面臨違約風險；

留意免按心租車「套路」

四）需警惕「無證也可從業」「新手保護期不處罰」「新手寬限期不處罰」等虛假宣傳。無證營運屬於違規行為，一經查實將面臨行政處罰，若「無證營運」發生交通事故，保險機構有權拒絕賠付，駕駛員需自行承擔事故損失；



五）對許諾「免押金」「還本付息」或其他高額投資回報的租車「套路」需提高警惕，建議優先選擇提供押金保障、糾紛法律援助等服務的正規平台。簽約時，請仔細核對合同、協議條款，明晰雙方權利義務及需自行承擔的風險，依法維護自身合法權益；



六）租車運營網約車時要認真查看合同條款，特別是保險約定，需時刻查詢保險繳交狀態，對於租車公司采取分期支付保險金而逾期未支付導致保險失效的行為給予警惕。