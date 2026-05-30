廣州開出高鐵遭異物擊中 乘客困隧道2小時：熱到似從水撈出來

周六（30日）上午，從廣州南開往四川廣元的D1804次高鐵列車因受電弓遭異物擊打，被困在廣西賀州一處隧道內。



內地極目新聞報道，大約11時20分許，車上有乘客稱他們已被困超兩小時，列車內停電，非常悶熱。桂林火車站方面消息，目前，鐵路部門已安排備用列車前往接載乘客。



大約今早11時10分，桂林火車站官方微博發布通告，5月30日9時19分，因貴廣客專鐘山西至恭城間，列車受電弓受異物擊打，導致設備故障，D1804次列車臨時停車，部分途經該區段的列車晚點運行。



列車上一乘客表示，當天9時許，列車途經一隧道時突然停下，隨後車廂內的燈全部熄滅了，她在1號車廂，僅在車廂頭部有應急燈，因為沒有空調，人又多，異常悶熱，身上像從水裡撈出來的。「我們問列車員，只聽說是線路上的電路故障，正在搶修。」



到了大約12時30分，有乘客稱，備用列車已趕到，正在接載乘客。