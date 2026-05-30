莫氏雞煲︱老闆靠流量清還債務 「計劃三年後退休」

廣東順德「莫氏雞煲」早前爆紅，男店主老莫做到無停手，身心俱疲。不過努力有回報，據內地「風芒新聞」報道，老莫稱靠流量已有清所有欠債，甚至直言希望可以三年後退休。

報道又指，老莫承認爆紅後獲利：「現在這波流量賺了那麼多錢，肯定還清了，這個是實話實說。」此外，老莫還表示，因為生意太好被鄰居投訴，他直言：「這個很正常，你太賺錢了，不投訴你不行」。對於未來計劃，他還坦言，房子是租的，自己計劃三年後收攤退休。

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根據第三方數據平台顯示，「莫氏雞煲」的關聯店鋪「正宗莫氏雞煲」近30天銷量為10萬單至25萬單，銷售額為500萬（人民幣）至1000萬元，主要銷售商品就是湯底和土雞套餐。

抖音知名美食博主劉雨鑫，今年3月介紹「莫氏雞煲」，老莫當時已表明怕店紅人忙太辛苦，要求「不准拍得太好」，又要求遮樣及不提店名。此外，因他家的雞煲湯底加了藥材，男店主還恐嚇「人濕（吃了）便會拉肚子」、「反正不是我問題」，希望打消劉雨鑫拍片介紹。豈料這番說話卻反讓店更受歡迎，無數人到店朝聖。莫氏雞煲成為一股「旋風」。

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內地「第一現場」4月報道，老莫曾因投資180多萬承包魚塘失敗，無奈轉行做雞煲。他曾承認欠下180多萬債務，但近期雞煲爆火已還清大部分，當時還剩約三、四十萬尾款。老莫表示：「之前大家知道我困難沒催，現在賺到錢了，肯定要還給他們。」



據悉，老莫年輕時做過皮具、建築生意，開過發廊，也曾白手起家蓋起3層樓。莫氏雞煲爆火後，無數人找上門贊助，邀請加盟，他通通拒絕。