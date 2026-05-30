周六福為「售賣不合格足銀手鐲」致歉
更新時間：10:45 2026-05-30 HKT
發佈時間：10:45 2026-05-30 HKT
發佈時間：10:45 2026-05-30 HKT
深圳市市監局早前指，內地知名珠寶公司周六福珠寶生產銷售抽檢不合格的足銀手鐲，被罰款739.75元（人民幣‧下同），並沒收違法所得231.17元。
5月29日，「周六福珠寶」微信公眾號發布《關於足銀手鐲檢測情況說明》：近日，公司一款足銀手鐲抽檢相關事宜引發關注，由此給廣大消費者帶來的困擾，深表歉意，現就檢測結果做情況說明。
單品只作表面檢測
聲明指出，本次抽檢採用GB/T18043-2013表面檢測方法，該方法針對飾品表層進行檢測，易受銀飾氧化、存放環境等因素影響。因涉事單品僅進行表面檢測，未做破壞性檢測。但依據該國家標準（GB/T18043-2013）第8.2條明確規定：表面檢測結果不能單獨作為產品質量不合格的判定依據。周六福表示，將同批次產品送至國家珠寶玉石首飾檢驗集團有限公司（NGTC）按國標 GB 11887-2012進行破壞性檢測，結果合格。
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