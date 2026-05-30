百萬網紅犬「鋤頭」被偷 以180元轉賣後遭宰殺

近日，河南商丘一隻擁有百萬粉絲的網紅邊牧犬「鋤頭」被一對陌生男女偷走，並以180元（人民幣，下同）轉賣後，慘遭狗販宰殺，引發關注。主人在發現狗丟失後，曾懸賞5000元找狗。目前，警方已介入處理案件。

封面新聞報道，狗主郭先生介紹，鋤頭是一只9歲邊牧犬，當初以2000元價格買下。因為牠經常跟着父親幹農活，便給牠取名「鋤頭」。後來，郭先生開始做旅行博主，經常帶着狗兒自駕。其社交媒體帳號因記錄一人一狗的自駕點滴，積累逾百萬粉絲。

邊牧犬「鋤頭」被偷走轉賣後遭宰殺。荔枝新聞

邊牧犬「鋤頭」被偷走轉賣後遭宰殺。荔枝新聞

最近，郭先生因出外旅行，便將鋤頭交由父親照看。5月初，父親帶狗外出幹農活，收工時卻發現狗兒不見了。郭先生後來調取監控發現，狗兒被一對陌生男女強行帶上電動車。

本周二，郭先生與警察上門找到該男子，對方稱狗被他以180元的價格賣掉。他當即打電話給狗販子，得知狗已被轉賣宰殺。

郭先生聽到後氣得渾身發抖，無法接受這個結果，當場報警。目前，郭先生已收到警方的行政立案通知書。他表示，會為鋤頭討回公道，並且不接受和解。