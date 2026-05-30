Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

百萬網紅犬「鋤頭」被偷 以180元轉賣後遭宰殺

即時中國
更新時間：09:04 2026-05-30 HKT
發佈時間：09:04 2026-05-30 HKT

近日，河南商丘一隻擁有百萬粉絲的網紅邊牧犬「鋤頭」被一對陌生男女偷走，並以180元（人民幣，下同）轉賣後，慘遭狗販宰殺，引發關注。主人在發現狗丟失後，曾懸賞5000元找狗。目前，警方已介入處理案件。

封面新聞報道，狗主郭先生介紹，鋤頭是一只9歲邊牧犬，當初以2000元價格買下。因為牠經常跟着父親幹農活，便給牠取名「鋤頭」。後來，郭先生開始做旅行博主，經常帶着狗兒自駕。其社交媒體帳號因記錄一人一狗的自駕點滴，積累逾百萬粉絲。

邊牧犬「鋤頭」被偷走轉賣後遭宰殺。荔枝新聞
邊牧犬「鋤頭」被偷走轉賣後遭宰殺。荔枝新聞
邊牧犬「鋤頭」被偷走轉賣後遭宰殺。荔枝新聞
邊牧犬「鋤頭」被偷走轉賣後遭宰殺。荔枝新聞

最近，郭先生因出外旅行，便將鋤頭交由父親照看。5月初，父親帶狗外出幹農活，收工時卻發現狗兒不見了。郭先生後來調取監控發現，狗兒被一對陌生男女強行帶上電動車。

本周二，郭先生與警察上門找到該男子，對方稱狗被他以180元的價格賣掉。他當即打電話給狗販子，得知狗已被轉賣宰殺。

郭先生聽到後氣得渾身發抖，無法接受這個結果，當場報警。目前，郭先生已收到警方的行政立案通知書。他表示，會為鋤頭討回公道，並且不接受和解。

最Hit
TVB年中節目巡禮2026丨合照排位曝光陳豪穩企C位 「失寵視后」收復失地？ 最索人妻離奇唔見影
TVB年中節目巡禮2026丨合照排位曝光陳豪穩企C位 「失寵視后」收復失地？ 最索人妻離奇唔見影
影視圈
13小時前
切薩雷塔隆內路。 USMIA
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
即時國際
10小時前
將軍澳茶飲店1招趕絕「齋坐」！長者疑失「打躉愛店」 網民議論紛紛：轉頭咪又返嚟
將軍澳茶飲店1招趕絕「齋坐」！長者疑失「打躉愛店」 網民議論紛紛：轉頭咪又返嚟
飲食
13小時前
楊思琦拍片反擊吳家樂鄧兆尊句句有骨 巧妙食字講欺凌 寸爆反諷人性醜惡：冇人係敵人
楊思琦拍片反擊吳家樂鄧兆尊句句有骨 巧妙食字講欺凌 寸爆反諷人性醜惡：冇人係敵人
影視圈
14小時前
深圳OL食完外賣霸王餐「惡意投訴」，害騎手扣分遭全網討伐，驚揭全公司集體操作。
00:41
外賣霸王餐｜深圳OL食完訛稱「未收到」 害騎手扣分遭全網討伐 驚揭全公司集體操作｜有片
即時中國
2小時前
田徑｜16歲張可依期望有一天跟吳艷妮並肩作戰
即時體育
11小時前
車長行駛時雙手離軚 九巴調查後決定解僱
車長行駛時雙手離軚網片瘋傳 九巴調查後決定解僱
突發
12小時前
02:28
73歲盧偉國拖32歲未婚妻余仲欣現身 被指「爺孫戀」 盧偉國：無時間理閒言閒語 搶答會否生B
政情
18小時前
元朗婦遭刀賊掠去100元現金 糾纏間被割傷雙手 現場遺30米血路
突發
1小時前
星島申訴王 | 一句You Shut Up掀全城風波 名人教用英文優雅講「你收聲」
02:47
星島申訴王 | 一句You Shut Up掀全城風波 名人教用英文優雅講「你收聲」
申訴熱話
14小時前