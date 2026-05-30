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幼兒園禁外購食品 餐點煮熟到食用不超過2小時

即時中國
更新時間：08:56 2026-05-30 HKT
發佈時間：08:56 2026-05-30 HKT

內地幼兒園頒布食品安全新規，禁止幼兒園從園外採購散裝糕點、漢堡、三文治等食品，要求餐食從燒熟到食用間隔不得超過2小時。

央視新聞報道，國家市場監督管理總局會同教育部制訂《幼兒園落實食品安全主體責任監督管理規定》，將於6月1日起施行。

目前，內地共有25萬多所幼兒園，3580多萬名在園幼兒。與中小學相比，幼兒園大多實行「三餐兩點」「三餐一點」的供餐模式，餐次更密、總量更大，幼兒園食品安全成為各級市場監管部門和教育部門的工作重點。

新措施6月1日實施

《規定》要求，幼兒園原則上應當自主經營、統一管理食堂；禁止幼兒園從園外採購散裝糕點、漢堡、三文治等食品；禁止採購、貯存、使用散裝食用油、散裝食鹽。幼兒園食材供應商近3年內不得發生食品安全事故或查實食品安全輿情事件。

《規定》提出，餐食從燒熟到食用間隔不得超過2小時，配送必須使用專用、密閉、保溫設施，並對分餐人員提出洗手消毒、佩戴口罩等具體要求。

市場監管部門對幼兒園食堂、承包經營企業、供餐單位的監督檢查每學期不少於2次，對幼兒園集中用餐違法行為依法從重處罰，嚴格落實處罰到人、從業禁止等要求。

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