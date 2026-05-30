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神舟二十一號乘組返回地球 駐太空210天破紀錄

即時中國
更新時間：08:53 2026-05-30 HKT
發佈時間：08:53 2026-05-30 HKT

歷時210天的太空駐留任務，神舟二十一號太空人張陸、武飛、張洪章昨晚8時多順利返回地球，刷新中國太空人乘組在軌駐留最長紀錄。落地受訪時，指令長張陸拿出一個寫有「平安」二字的蘋果，稱5月30日是全國科技工作者日，特意從空間站帶回一個蘋果，送給所有科技工作者。

指令長帶回「平安」蘋果

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中國載人航天工程辦公室消息指，昨日下午2時44分，神舟二十二號載人飛船與空間站組合體成功分離，飛船採用3圈快速返回方案，獨立飛行約4個半小時。昨晚8時13分，返回艙在東風着陸場成功着陸。

昨晚8點48分，49歲的乘組指令長張陸率先出艙，狀態良好。落地受訪時，他從隨身布袋中拿出一個寫有「平安」二字的蘋果，稱出發時收到一個蘋果，寓意平安。5月30日是全國科技工作者日，他也希望將此蘋果送給所有科技工作者，「你們辛苦了，祝願我們的航天事業欣欣向榮，但願我們每一次任務平安順遂！」

張陸是神舟二十一號太空人乘組的指令長，曾執行過神舟十五號載人飛行任務。累計已完成7次出艙活動的他，是目前執行出艙任務次數最多的中國太空人，也是第2位在軌駐留時間超400天的中國太空人。

出生於1993年的太空人武飛，是中國目前執行過飛行任務的最年輕太空人。現年39歲的張洪章是中國第2位叩問蒼穹的載荷專家，也是中國電池領域首位進入空間站的研究人員。

神舟二十一號太空人乘組於去年11月1日進駐中國空間站，3名太空人進行3次出艙活動，完成神舟二十號飛船返回艙舷窗巡檢拍照、空間站空間碎片防護裝置安裝等任務。在軌期間，乘組親身經歷和見證了中國載人航天工程史上首次飛船受空間碎片撞擊推遲返回、首次太空人乘組換船返回、首次飛船應急發射等歷史時刻。

前日，神二十一乘組與神二十三乘組3名太空人朱楊柱、張志遠和黎家盈完成工作交接和在軌工作經驗交流，並舉行了中國空間站鑰匙交接儀式。

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