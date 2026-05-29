缺德男大理洱海幫狗洗澡 官方強硬追查罰款

網絡平台近日流傳一段「有人在雲南大理洱海洗狗」的影片，引起網民廣泛關注及憤慨 。大理市洱海管理局隨即聯同相關部門展開調查 ，證實一名外地男遊客在洱海邊遊玩時，公然帶同寵物犬進入湖區，並使用沐浴露為其洗澡。當局在其離境前及時截獲，並表示將依法對其作出行政處罰及罰款。

搓揉泡沫污水直排洱海

網上流傳的影片顯示，事發於周三（27日）。一名男子在大理鎮才村的洱海邊遊玩時，將寵物犬帶入湖區，並站在岸邊不停搓揉身上抹滿沐浴露的愛犬，「狗沖涼」產生的污水及化學泡沫直接流進洱海中。有關畫面被途人拍下並上載至社交媒體，隨即引發當地市民及網民的強烈不滿，紛紛譴責其自私行為。

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執法人員截獲涉事男

據內媒報道，大理市洱海管理局接報後迅速開展排查。翌日（28日）上午，執法人員鎖定涉事男遊客為外地人袁某，當時他已離開大理。執法人員隨即出動將其截獲，經問詢、事實核驗及證據固定，確認袁某的違法行為事實清楚、證據確鑿。

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調查期間，執法人員對袁某進行了嚴肅的批評教育，並宣傳了保護洱海的法律法規。袁某事後深刻認識到自身行為對生態環境的危害，向公眾誠懇致歉，並承諾今後將嚴格遵守環境保護規定。當局指出，袁某違反《雲南省大理白族自治州洱海保護管理條例》，將按程序對其處以行政罰款。

大理市洱管局強調，洱海是大理市集中式飲用水的水源地，屬於生態保護核心區，實行嚴格管控。當局提醒，嚴禁任何人在洱海湖區和湖濱帶範圍內清洗車輛、寵物、畜禽、農產品、生產生活用具等。當局將持續加大全域巡查力度，嚴厲打擊各類破壞洱海生態環境的違法行為，並呼籲市民及遊客積極舉報，共同保護生態環境。