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神舟21號乘組完成在軌交接 搭乘神舟22號飛船今日返航

即時中國
更新時間：16:06 2026-05-29 HKT
發佈時間：16:05 2026-05-29 HKT

中國載人航天工程辦公室公布，神舟二十一號航天員乘組已完成全部既定任務，於5月28日與神舟二十三號乘組完成在軌交接儀式，移交了中國太空站的鑰匙。

5月29日下午2時44分，神舟二十二號載人飛船與太空站組合體成功分離。分離前，神舟二十一號航天員乘組在地面人員配合下，完成了太空站狀態設置、實驗數據整理下傳及留軌物資清理轉運等撤離準備工作。

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神舟二十三號與神舟二十一號乘組完成在軌道交接。
神舟二十三號與神舟二十一號乘組完成在軌道交接。

 

神舟二十一號乘組三名航天員張陸、武飛、張洪章已在軌駐留近7個月，刷新了中國航天員乘組在軌駐留最長紀錄。後續，神舟二十二號載人飛船返回艙將在地面指令控制下擇機再入返回，東風著陸場已做好各項準備迎接航天員回家。

為何「乘神舟二十二號飛船返回」？

神舟飛船實行乘組與飛船「一對一」配置，各乘組均有專屬飛船。但此前因神舟二十號飛船返回艙的舷窗玻璃被發現有貫穿性裂紋，不滿足載人返回的安全條件，因此神舟二十號航天員換乘至已在軌的神舟二十一号飛船返回地球。所以，新發射的神舟二十二號飛船除運送神舟二十三號乘組上行外，亦負責接回神舟二十一號乘組。這是一船多用、資源優化配置的體現，屬中國空間站常態化運營階段的既定安排。

返航準備情況

東風著陸場已於5月27日完成航天員返回前的最後一次全系統綜合演練。此次返航預計在黃昏時段著陸，搜救工作將經歷晝夜交替，著陸場已沿用夜間搜救中成熟的無人機照明布設方案，確保視野清晰。針對航天員在軌近7個月的情況，著陸區還專門設置了航天員專用進出無障礙升降平台。目前，著陸場氣象條件滿足任務要求，各參試系統已做好準備。

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