神舟二十一號乘組安全返回地球 太空人張陸帶回蘋果贈科技工作者

神舟二十一號航天員乘組完成全部既定任務，5月28日與神舟二十三號乘組完成在軌交接，移交了中國太空站的鑰匙後，乘搭神舟二十二號返回地球。29日晚上8時許，乘組安全降落在東風着陸場，載人飛船返回艙艙門打開，航天員張陸、武飛、張洪章全部健康狀態良好，陸續出艙。

張陸率先出艙，精神很好，落地即接受記者訪問。他拿出一個蘋果，表示出發時收到一個蘋果，寓意平安，明天5月30日是全國科技工作者，他離開空間站時也特地帶回了一個蘋果，送給所有科技工作者。

身為指令長的 張陸，在本次任務期間累計完成7次出艙活動，是當前中國執行艙外任務次數最多的航天員。

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神舟二十三號與神舟二十一號乘組完成在軌道交接。

29日下午2時44分，神舟二十二號載人飛船與太空站組合體成功分離。分離前，神舟二十一號航天員乘組在地面人員配合下，完成了太空站狀態設置、實驗數據整理下傳及留軌物資清理轉運等撤離準備工作。

神舟二十一號乘組三名航天員張陸、武飛、張洪章已在軌駐留近7個月，刷新了中國航天員乘組在軌駐留最長紀錄。後續，神舟二十二號載人飛船返回艙將在地面指令控制下擇機再入返回，東風著陸場已做好各項準備迎接航天員回家。

為何「乘神舟二十二號返回」？

神舟飛船實行乘組與飛船「一對一」配置，各乘組均有專屬飛船。但此前因神舟二十號飛船返回艙的舷窗玻璃被發現有貫穿性裂紋，不滿足載人返回的安全條件，因此神舟二十號航天員換乘至已在軌的神舟二十一号飛船返回地球。所以，新發射的神舟二十二號飛船除運送神舟二十三號乘組上行外，亦負責接回神舟二十一號乘組。這是一船多用、資源優化配置的體現，屬中國空間站常態化運營階段的既定安排。

返航準備情況

東風著陸場已於5月27日完成航天員返回前的最後一次全系統綜合演練。此次返航預計在黃昏時段著陸，搜救工作將經歷晝夜交替，著陸場已沿用夜間搜救中成熟的無人機照明布設方案，確保視野清晰。針對航天員在軌近7個月的情況，著陸區還專門設置了航天員專用進出無障礙升降平台。目前，著陸場氣象條件滿足任務要求，各參試系統已做好準備。