校園欺凌｜廣東小學女生遭7人圍堵掌摑 警介入調查稱已找到涉事學生

內地網絡近日瘋傳一段令人心寒的校園欺凌影片。廣東湛江雷州市一名小學女生近日在住宅區巷內遭多名同校學生圍堵，被輪流掌摑及推撞，過程更被拍下影片並在網上流傳，引發廣泛關注。當地警方及教育局已介入調查，確認所有涉事者均為小學生，並已找到所有涉事學生。

施暴者手機拍片取樂

綜合內媒報道，網上流傳影片顯示，事發於一處住宅小區的僻靜小巷內。一名身穿小學校服的女生被約7名年齡相若的小學女生圍堵。期間，多名涉事學生輪番對受害女生掌摑、猛推，並口出惡言。施暴過程中，更有學生一邊用手機全程拍攝影片，一邊發出嬉笑打鬧的聲音，態度極其輕佻，畫面令人憤慨。

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影片在社交平台廣傳後，有網民透過畫面細節，辨認出涉事雙方均為雷州市某小學的學生。

教育局：起因屬日常口角

雷州市新城派出所於本月25日下午回應內媒查詢時證實，警方在獲悉事件後已第一時間開展核查工作，並成功尋獲所有涉事的欺凌學生，目前案件正處理中。

雷州市教育局則於翌日（26日）上午通報，經局方調查，該宗欺凌事件是由學生之間的日常口角矛盾所引發。事發後，被欺凌的女生已由家長陪同前往醫院接受全面檢查，經診斷其身體並無明顯外傷。校方隨後將安排專業人員，對受害女生進行心理輔導，以協助她平復心理創傷。

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未成年人保護法淪擋箭牌惹質疑

事件曝光後在網上激起強烈反響。大批網民怒轟涉事學生的野蠻行徑，直言「太過分了」、「這會成為孩子一輩子的陰影」。對於當局將事件定性為「口角爭執」及強調「身體並無大礙」，網民紛紛提出質疑：「身體無大礙，那心理呢？」不少網民更直斥現行法規對未成年施暴者懲處過輕，感嘆「《未成年人保護法》保護了未成年（受害者），同時也放縱了未成年（施暴者）」。

