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《乘風》女星集體咽痛流鼻血 節目組否認宿舍甲醛超標

即時中國
更新時間：09:06 2026-05-29 HKT
發佈時間：09:05 2026-05-29 HKT

內地知名綜藝《乘風2026》（《乘風破浪的姐姐》第7季）開拍中，但曾沛慈、闞清子、孫怡、謝楠、范瑋琪等多位參賽女星，近日集中出現咽痛、流鼻血、麥粒腫等身體異常症狀，網民結合宿舍裝修、入住時間等細節，質疑藝人宿舍甲醛超標。

對此，節目組昨發聲明回應，已委託第三方專業機構做甲醛等室內空氣質量檢測，檢測結果合格。

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內地封面新聞報道，多位出現不適症狀的藝人均居住在同一棟節目組宿舍，症狀高度重合。其中，曾沛慈確診急性咽喉炎，在排練時又突發流鼻血；孫怡也在公演前曝出患上麥粒腫，多位藝人相繼出現嗓音嘶啞、反覆流鼻血等情況。

有醫學博主對此分析，這些呼吸道黏膜刺激、身體炎症等症狀，與短期高濃度接觸甲醛後的典型反應高度契合。

對此，節目組昨日回應，經檢測，宿舍室內甲醛小於參考限值0.08 mg/m3，其他檢測項目包括苯、甲苯、二甲苯等均低於參考限值，符合國家安全標準。
 

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