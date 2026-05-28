河北女騎行被狗撞倒身亡 飼主殺狗避責拖一年

河北邯鄲女子張女士騎行電動兩輪車上班期間，被突然衝出馬路的一隻大型狗撞倒。張女士頭部着地受重傷，搶救無效死亡，年僅38歲。令人心寒的是，狗主為逃避責任，竟把狗隻打死，謊稱「狗不是他的，他是過路的」。

事發於去年7月20日早晨。中國新聞周刊近日引述當時在場的張女士姐姐回憶，姐妹倆一前一後駕駛電動車，在馬路北側正常行駛，「狗突然像發瘋了一樣竄過來」，張女士瞬間被撞倒在地。

家屬後來了解到，這是當地村民石某某飼養的一隻格力犬，事發時石某某正在事發路段遛狗，且未拴狗繩。石某某一開始承認是狗主，但在救護車到達前片刻，他又矢口否認是自己養的狗。

幾天後，石某某自行將狗打死，並丟棄至村裏一處廢井中。張女士丈夫在他人幫助下，經歷數小時打撈，才將狗隻從井內撈出。警方最終確認石某某是肇事狗隻飼主。閉路電視也顯示，石某某幾乎每天遛狗，「從來沒有栓過繩」。

取保候審未受罰

去年8月13日，邯鄲市警方對張女士死亡事件立案調查，石某某涉嫌過失致人死亡罪被警方傳喚調查，同年9月被取保候審，仍未接受處罰。有關部門曾多次組織家屬調解，然而張女士家屬拒絕和解，要求追究石某某刑事責任。

不幸的是，去年12月，張女士的丈夫在為案件奔波數月後，突發腦幹出血住院，至今昏迷。據家屬介紹，張女士生前在建築工地掙錢養家，丈夫在家照顧3名未成年的子女，小女兒年僅8歲。如今，孩子只能由雙方老人照顧，家中也失去了經濟來源。