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雙匯子公司豬肉抗生素超標37倍 企業公開致歉

即時中國
更新時間：13:30 2026-05-28 HKT
發佈時間：13:30 2026-05-28 HKT

內地知名肉製品企業雙匯發展旗下子公司，近日被揭發一款豬肉產品抗生素殘留超標高達37.5倍。涉事子公司一度對檢測結果提出異議但被駁回，母公司雙匯終在今日（28日）發表《致歉聲明》，承諾加強源頭管控。

「豬後鞧肉」檢出林可霉素超標

據黑龍江省市場監督管理局通報，涉事不合格樣本為「望奎雙匯北大荒食品有限公司」生產、生產日期為2025年8月27日的「豬後鞧肉」。檢測結果顯示，該批次產品的林可霉素（Lincomycin，一種抗生素）殘留量高達每千克7700微克，遠超國家標準規定的200微克上限，超標幅度達37.5倍。

通告披露，涉事子公司曾對樣品的真實性提出異議，但最終被監管部門判定異議不成立。

雙匯是內地肉類加工行業龍頭企業。 新華社
雙匯是內地肉類加工行業龍頭企業。 新華社

雙匯成立專項組排查

母公司雙匯發展今日（28日）上午透過官方微信公眾號發表《致歉聲明》，對事件給消費者帶來的困擾深表歉意，並指已成立專項工作組配合政府排查。同時，企業強調事件屬個別情況，披露自2025年10月至今，內部及監管部門對林可霉素的逾四萬次抽檢均全數合格。

據專家指，林可霉素常用於生豬養殖防病，超標原因多為未遵守休藥期或用藥過量；人體長期攝入可能導致腸道菌群失調及過敏。

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