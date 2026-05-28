「女教師撐傘」被屈討好校領導 教育局證男子為退休返聘教師

廈門一所學校近日爆出「女教師為校領導撐傘」爭議，網絡短片顯示一群學生頂著烈日參加戶外活動，一名女教師則在場邊為身旁背手站立的男子撐傘遮陽，引發「討好校領導」的質疑。當地教育部門隨後通報，證實男子並非校領導，而是退休返聘的老教師。

當事人：身體不適兼出於尊老

據內媒報道，事發於5月25日上午，地點為廈門市湖里區世紀學校。短片拍攝者小黃透露，事後收到一名自稱是片中撐傘女子的私訊解釋，稱自己當天處於生理期第一天，伴有低燒，暴曬會引致頭暈，因此日常會打傘；身旁的年長男同事汗流浹背，出於尊老之心才移步為他遮陽。

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一名女教師烈日下為男子撐傘遮陽，引發「討好校領導」質疑。

網絡短片顯示一群學生頂著烈日參加戶外活動。

校方工作人員其後回應，女教師因生病不能長時間暴曬，而傘下男子為退休返聘教師，年近七旬，女教師是考慮到其年事已高才幫忙遮陽。校方強調，當天活動僅為大課間約十餘分鐘的國旗下講話。

校方曾稱「父女關係」遭否認

事件發酵初期，學校工作人員曾向媒體表示，兩人為父女關係。然而，廈門市湖里區教育局於5月26日完成調查後明確否認，證實兩人並非父女，男子確為退休返聘教師。

短片拍攝者小黃則澄清，其發布短片時從未猜測二人關係，也未指稱男子為校領導，原意是希望公眾關注教育問題。目前校方已就網絡不實言論報警，表示將追究造謠者責任。